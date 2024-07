Fang den Sommer ein: Wir machen schwarzen Johannisbeerlikör

Zwar ist das Wetter wechselhaft, doch gab es in den vergangenen Wochen genug Sonnenstunden, damit die Beeren an ihren Sträuchern reif und prall werden konnten. Um möglichst lange etwas von dem fruchtigen Sommergenuss zu haben, heißt es: Beeren haltbar machen! Eine Möglichkeit dafür ist dieser schwarze Johannisbeerlikör. So setzt du ihn einfach zu Hause an.

Schwarzer Johannisbeerlikör: sommerlicher Schnapsgenuss

Schwarzer Johannisbeerlikör, besser bekannt unter dem Namen Crème de Cassis, stammt ursprünglich aus Frankreich. Erste Rezepte tauchten schon im 18. Jahrhundert auf, als zu medizinischen Zwecken schwarze Johannisbeeren in Alkohol eingelegt wurden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Auszug dann verfeinert, indem ihm Zucker hinzugefügt wurde. Heute ist der Likör eine beliebte Zugabe für Cocktails, besonders in Kombination mit Champagner als Kir Royale.

Möchtest du schwarzen Johannisbeerlikör selber machen, brauchst du nur drei Zutaten. Am wichtigsten sind natürlich die schwarzen Johannisbeeren. Verwende die reifsten und farbintensivsten Beeren, die du finden kannst. Diese stecken voller Geschmack und geben dem Likör seine wunderschöne lila Farbe.

Außerdem brauchst du einen möglichst neutral schmeckenden Schnaps mit 40 Prozent Alkohol. Besonders gut eignen sich Wodka oder Korn. Willst du es richtig fruchtig haben, kannst du auch einen Obstbrand verwenden. Dann fehlt nur noch der Zucker. Hier eignet sich besonders Kandis, da dieser sich langsam auflöst. Heller Kandis ist geschmacksneutral, dunkler gibt dem Likör eine leichte Karamellnote.

Wasche die Beeren und trockne sie ab. Entferne alle Blüten- und Stielreste und fülle sie in ein steriles Glas. Zerdrücke sie mit dem Stiel eines Kochlöffels oder mit einem Cocktailstampfer und fülle Kandis und Schnaps hinein. Dann wandert der Ansatz für drei Wochen an einen dunklen, kühlen Ort und darf dort richtig schön durchziehen. Nach der Zeit seihst du ihn ab und füllst ihn in Flaschen ab. Du kannst den schwarzen Johannisbeerlikör direkt genießen oder noch weitere drei Wochen durchziehen lassen. So wird sein Geschmack intensiver.

Likör lässt sich sehr vielseitig aus vielen Zutaten herstellen. Nutze die letzten Erdbeeren der Saison und mache aus ihnen einen süßen Erdbeerlikör oder erfrischenden Erdbeerlimes. Magst du es lieber herb, probiere mal aus, deinen eigenen Gin selber zu machen!