Süßes Gebäck aus Sizilien: Marzipan-Mandorlini

Mandorlini sind kleine, walnussgroße Gebäckkugeln aus Mandeln und Marzipan und typisch für die sizilianischen Küche. In Italien vernascht man sie gern zu einer Tasse Espresso. Und auch wenn sie kein klassisches Weihnachtsgebäck sind, so passen Mandorlini doch perfekt in die gemütliche Weihnachtszeit. Mit unserem Rezept kannst du Marzipan-Mandorlini ganz leicht nachbacken.

Marzipan-Mandorlini versüßen die Weihnachtszeit

Was die Mandorlini so besonders macht ist ihre einzigartige Textur. Die Kekse werden zwar kurz im Ofen gebacken, sind aber trotzdem wunderbar weich und zergehen regelrecht auf der Zunge. Mit ihrem süßen und leicht nussigen Aroma nach Marzipan und Mandeln schmecken die Kekse zwar das ganze Jahr über, ein Highlight sind sie aber auch an Weihnachten auf dem Plätzchenteller.

Marzipan-Mandorlini sind leicht nachzubacken. Du brauchst dafür gemahlene Mandeln, Mandelplättchen, etwas Mehl, Backpulver, Marzipanrohmasse, braunen Zucker, Puderzucker, Zitronenabrieb und ein Eiweiß. Als i-Tüpfelchen kommt noch ein Schuss Amaretto mit hinein. So wird der Mandelgeschmack noch ein bisschen intensiver. Wenn von den Plätzchen Kinder naschen dürfen, lässt du den Amaretto einfach weg oder ersetzt ihn durch ein Mandelaroma.

Die Zutaten werden gemischt und zu einem Teig verknetet. Aus dem formst du etwa walnussgroße Kugeln, die du in Mandelsplitter rollst und sie anschließend im Ofen backst. Nach dem Abkühlen bestreust du die Kugeln mit Puderzucker und bewahrst sie in einer Keksdose auf. Allerdings nur, wenn sie es überhaupt bis in die Dose schaffen. Es könnte nämlich sein, dass die Marzipan-Mandorlini bei der Geschmacksprobe auf einmal alle weggefuttert sind. Sie schmecken einfach zu gut.

Weihnachten ist zum Greifen nahe. Jetzt ist es Zeit, langsam mit dem Plätzchenbacken zu beginnen. Wie wäre es zum Beispiel mit klassischen Spitzbuben, zarten Vanillekipferl oder aromatischen Chai-Keksen zum Fest?