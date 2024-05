Ein Frühstück zum Wachwerden: So machst du leckere Matcha-Pancakes

Ein Frühstück am Morgen ist für einige ein Muss, andere verzichten lieber. Zu müde mache das Essen am frühen Morgen, heißt es dann oft. Unsere Matcha-Pancakes können dieses Problem lösen. Nicht nur erfüllen sie schon morgens den Wunsch nach etwas Süßem, sie machen auch wach – und das sanfter und länger als Kaffee. Wie du sie zu Hause nachbacken kannst, erfährst du hier!

Matcha-Pancakes: Frühstückspfannkuchen mit grünem Tee

Leuchtend grün und unfassbar beliebt: Matcha, der pulvrige grüne Tee aus Japan, ist seit einiger Zeit in aller Munde. In manchen Cafés löst das Teegetränk sogar Kaffee ab – besonders gerne als gesüßter und mit Milch verdünnter Matcha Latte. Matcha werden wahre Zauberkräfte nachgesagt. Dafür gibt es zwar keine wissenschaftlichen Belege, klar ist aber, dass der Pulvertee reich an B-Vitaminen, Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium ist. Auch wirkt er noch antioxidativer als herkömmlicher Grüntee. Eine Portion Matcha-Pancakes zum Frühstück hat also durchaus seine Vorteile.

Matcha ist eine Art pulverisierter Grüntee. Schon vor der Ernte werden Teesträucher mit Bambusmatten abgedeckt, damit der Gehalt von Chlorophyll und Theanin in den Blattspitzen der Pflanze zunimmt. Die Blätter werden dann gedämpft, getrocknet und zu feinem, hellgrünem Pulver vermahlen. Matcha enthält durch die besondere Erntemethode mehr gute Inhaltsstoffe als herkömmlicher Grüntee und gilt deshalb als besonders hochwertig. Auch hat er eine wachmachende Wirkung, diese ist aber wesentlich sanfter und hält länger an als die von Kaffee.

Für unsere Matcha-Pancakes brauchst du zwei Teelöffel des Tees, die du direkt in den Teig gibst. Je hochwertiger der Tee ist, desto intensiver seine hellgrüne Farbe. Es gibt auf dem Markt auch Mischpulver zu kaufen, die Matcha mit anderen Zutaten kombinieren und als Superfood vermarktet sind. Auch diese kannst du verwenden. So verleiht eine Mischung mit Zitronengras oder -verbene deinen Pancakes eine angenehm frische Note. Besonders gut schmecken die fertigen Pfannkuchen mit etwas Honig oder Ahornsirup und frischen Beeren. Schaue, was du gerade bekommst – Himbeeren stehen allerdings immer hoch im Kurs.

Matcha kannst du pur genießen oder aber köstliche Süßspeisen daraus herstellen. Matcha-Eis zum Beispiel könnte ich gerade jeden Tag essen. Auch Mochi-Eis mit Wassermelone steht hoch im Kurs. Dieses bekommt durch das Teepulver seine grüne Farbe. Besonders lecker ist ebenfalls unsere Matcha-Torte mit Himbeeren.