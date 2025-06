Verliebe dich mit einem Matcha-Tiramisu neu in den Dessertklassiker

Tiramisu ist ein wohl weltweit bekanntes und beliebtes Dessert. Der aus Venetien stammende Klassiker aus luftiger Mascarponecreme, in Kaffee getränkten Löffelbiskuits und einer feinen Kakaoschicht erblickte irgendwann in den 1960ern das Licht der Küchenwelt. Zeit, ihm mit diesem Matcha Tiramisu ein passenden neuen Twist zu verleihen.

Matcha Tiramisu: ein Klassiker bekommt ein grünes Gewand

Statt auf Espresso wird für dieses Matcha Tiramisu auf Matcha-Pulver gesetzt. Das Ergebnis ist ein Tiramisu mit japanischem Twist, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch geschmacklich eine köstliche Balance bietet.

Der kräftig grüne Matcha bringt eine feine, dezente Bitterkeit mit sich, die ideal in dieses Dessert past und den sonst verwendeten Kaffee mit ganz eigener Eleganz ersetzt. Genau wie in der klassischen Variante kommt hier eine feinherbe Note hinein, diesmal aber mit leicht floralen Aromen. Das grüne Pulver passt geschmacklich und optisch herrlich gut zur süß-vanilligen Mascarponecreme.

Matcha ist ein aus Japan stammendes Pulver aus grünem Tee. Zur Herstellung werden nur besonders hochwertige Teeblätter verwendet, die vor der Ernte für mindestens vier Wochen beschattet werden. Dadurch entwickeln sie eine intensivere Farbe, komplexere Aromen und einen höheren Gehalt an Antioxidantien.

Er spielt schon lange eine wichtige Rolle in traditionellen Teezeremonien, hat seinen Weg aber auch in die Welt der Bäckerei gefunden. Somit ist es also eigentlich nicht großartig verwunderlich, dass gerade Matcha eine so spannende Alternative zum Kaffee darstellt. Überzeuge dich unbedingt selbst von diesem Dessert-Highlight.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen für kreative Tiramisu-Zubereitungen. Ein weiteres Rezept für Teeliebhaber ist unser Tiramisu mit Earl Grey. Perfekt für den Sommer ist dieses cremige Zitronen-Tiramisu. Aber auch ein Pistazien-Erdbeer-Tiramisu solltest du unbedingt probieren.

Matcha Tiramisu Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (etwa 18 x 25 cm, z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 rechteckige Form Zutaten 1x 2x 3x 4 TL Matcha-Pulver z.B. online dieses 🛒

40 g Zucker

150 ml heißes Wasser

200 g Löffelbiskuits

2 Eier Größe M

90 g Puderzucker

1/2 Vanilleschote

750 g Mascarpone Zubereitung Vermenge 2 TL Matcha-Pulver, Zucker und 150 ml heißes Wasser gründlich miteinander und lass es kurz ziehen.

Platziere die Hälfte der Löffelbiskuits in einer passenden Form. Träufle etwa die Hälfte des Matcha Sirups gleichmäßig darüber.

Trenne die Eier und schlage das Eiweiß in einer Schüssel mit einem Handrührgerät leicht an. Lass dann den Puderzucker einrieseln und schlage es zu festem Eischnee auf.

Halbiere eine Vanilleschote und kratze das Mark aus. Vermenge es mit der Mascarpone und hebe diese Mischung vorsichtig unter den Eischnee, bis es eine gleichmäßige, luftige Creme ergibt.

Verteile die Hälfte der Creme auf den Löffelbiskuits. Lege die restlichen Löffelbiskuits darauf, verteile den restlichen Matcha-Sirup darüber und bedecke alles mit einer weiteren Schicht Mascarpone-Creme.

Lass das Matcha-Tiramisu mindestens 4 Stunden im Kühlschrank durchziehen.

Bestreue das Tiramisu vor dem Servieren mit 2 TL Matcha-Pulver. Nutze für ein gleichmäßiges Ergebnis ein feines Sieb dazu.

