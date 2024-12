Maultaschen-Pfanne mit Speck: Schwäbischer Klassiker im neuen Gewand

In der schwäbischen Küche sind Maultaschen einfach nicht wegzudenken. Die Teigtaschen gibt es dort mit zwei verschiedenen Füllungen: einer Variante mit Fleischbrät und Zwiebeln und einer vegetarischen Version mit Spinat und Käse. Zubereitet werden die traditionellen Teigtaschen dabei oft auf drei verschiedene Arten. So etwa in einer Suppe gekocht, im schwäbischen Kartoffelsalat oder in Scheiben geschnitten und mit Ei in einer Pfanne angebraten. Es spricht aber nichts dagegen, Maultaschen kreativer zuzubereiten, mit Speck und Cocktailtomaten in einer deftigen Maultaschen-Pfanne zum Beispiel. Die steht nach nur 25 Minuten Zubereitungszeit auf dem Tisch.

Maultaschen-Pfanne: kreative Resteverwertung

Eine Maultaschen-Pfanne ist ein ideales Gericht der Resteküche. Bleiben vom Vortag noch Teigtaschen übrig, kannst du sie einfach in einer bunten Maultaschen-Pfanne verarbeiten. In unserer Variante verfeinern Speckwürfel, Cocktailtomaten und Walnüsse das Gericht.

Du kannst aber auch Zutaten benutzen, die du noch im Kühlschrank findest, und die wegmüssen. Pilze, Brokkoli oder Möhren harmonisieren ebenso mit dem Aroma der Teigtaschen wie Paprika oder Zucchini. Hast du keine Maultaschen mehr übrig, kannst du für die Pfanne extra welche im Supermarkt kaufen oder selbst neue Teigtaschen zubereiten.

Das bunte und moderne Pfannengericht eignet sich nicht nur gut, um Reste zu verwerten, es ist auch perfekt für eilige Köche. Denn vom Kochen der Maultaschen über das Anbraten in einer Pfanne 🛒 bis hin zum Servieren dauert es gerade einmal maximal 25 Minuten.

Möchtest du weitere deftige Gerichte in deinen Speiseplan einbauen, die in einer Pfanne zubereitet werden, solltest du dir diese One-Pot Hähnchen-Pfanne nicht entgehen lassen. Für Liebhaber deftiger Gerichte haben wir mit der Kartoffel-Steak-Pfanne einen leckeren Tipp. Kannst du hingegen von Maultaschen nicht genug bekommen, musst du unbedingt die Maultaschen-Lasagne probieren.

Maultaschen-Pfanne mit Speck Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Maultaschen

1 Frühlingszwiebel

15 Cocktail-Tomaten

1 Bund glatte Petersilie

3 EL Butter

100 g gewürfelter Speck

50 g Walnusskerne

Salz

Pfeffer Zubereitung Koche die Maultaschen in einem Topf mit reichlich Wasser nach Packungsangabe.

Während die Teigtaschen kochen, wasche die Frühlingszwiebel und schneide sie in Röllchen. Wasche auch die Cocktail-Tomaten und halbiere sie. Wasche dann die Petersilie.

Gieße nun das Wasser ab, lass sie Maultaschen auskühlen und schneide sie in längliche, ca. 2 cm breite Stücke.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und gib die Maultaschen hinzu. Lass sie von beiden Seiten jeweils 6 Minuten leicht braun anbraten. Brate dann die Speckwürfel ebenfalls mit an, bis diese Farbe angenommen haben.

Füge nun die Frühlingszwiebel, die Cocktail-Tomaten und die Walnusskerne hinzu und brate alles für weitere 2 Minuten mit an. Würze danach die Maultaschen-Pfanne mit Salz und Pfeffer.

Verteile zum Servieren die Maultaschen auf vier Teller und streue die gehackte Petersilie darüber.

