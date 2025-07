Gönn dir eine Maultaschenpfanne mit Käse-Sahne-Soße zum Feierabend

Bei uns war früher meine Oma für das Mittagessen verantwortlich. Wenn es um die Auswahl der Gerichte ging, war sie kreativ und bediente sich auch gern an Rezepten aus anderen Bundesländern. Ab und zu überraschte sie uns dabei mit selbst gemachten Maultaschen, mal in einer klaren Suppe schwimmend, mal in einer Pfanne knusprig angebraten mit Gemüse und Ei verfeinert. Ein besonderes Highlight aber war ihre Maultaschenpfanne mit Käse-Sahne-Soße.

Maultaschen gehören zur schwäbischen Küche ebenso dazu wie die Currywurst zu Berlin. Auch in der Küche meiner mecklenburgischen Familie spielen die kleinen Teigtaschen eine bescheidene Rolle. Zu besonderen Anlässen verwandelte meine Oma die Maultaschen zusammen mit einer cremigen Käse-Sahne-Soße in ein echtes Wohlfühlhighlight.

Die Maultaschenpfanne ist perfekt, wenn du keine Zeit oder keine Lust zum Kochen hast. Vorausgesetzt, du verwendest bereits fertige Maultaschen aus dem Supermarkt. Ob du dabei eine mit Fleisch gefüllte Variante oder vegetarische Exemplare verwendest, bleibt deinem Geschmack überlassen. Unser Rezept funktioniert in beiden Versionen.

Möchtest du die schwäbischen Teigtaschen trotzdem lieber selber machen, dann ist hier das passende Rezept dazu.

Die Maultaschen schneidest du in dicke Scheiben und brätst sie dann in einer Pfanne mit Olivenöl und glasig gedünsteten Zwiebelwürfeln an. Danach gießt du schon Sahne und Milch hinzu und rührst den geriebenen Käse unter. Ist der in der Pfanne geschmolzen, geht es ans Abschmecken. Würze alles mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und einem Spritzer Zitronensaft, der bringt eine angenehme Säure mit ins Spiel.

Danach kannst du auch schon servieren. Streue noch geriebenen Parmesan und frische Petersilie über die Maultaschenpfanne und fertig ist dein schnelles Feierabendgericht, für das du gerade einmal knappe 20 Minuten einplanen musst.

Maultaschenpfanne mit Käse-Sahne-Soße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (online, zum Beispiel hier 🛒) 1 Käsereibe Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

200 g Maultaschen

1 EL Olivenöl zum Anbraten

200 ml Sahne

100 ml Milch

80 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskat

1 Spritzer Zitronensaft

50 g Parmesan frisch gerieben

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Schäle die Zwiebel und schneide sie in kleine Würfel. Schneide die Maultaschen in dicke Scheiben.

Erhitze das Öl in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur und brate die Zwiebeln darin glasig an. Gib die Maultaschenstücke hinzu und brate sie von allen Seiten goldbraun an.

Gieße die Sahne und die Milch in die Pfanne und rühre den geriebenen Käse unter.

Lass alles kurz aufkochen, reduziere dann die Hitze und würze alles mit Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss und einem Spritzer Zitronensaft.

Verteile die Maultaschenpfanne auf Teller und bestreue sie zum Servieren mit dem geriebenen Parmesan und frisch geschnittener Petersilie.

