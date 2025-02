Backe diesen Maulwurfkuchen vom Blech für viele Gäste

Dieser Kuchen hat sich im Laufe der Zeit zu einem echten Klassiker entwickelt und ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt: der Maulwurfkuchen. Wir packen die Köstlichkeit mit saftigem Schokoladenboden, Sahnecreme und Bananen auf ein Blech und machen damit bis zu 24 kleine und große Süßmäuler glücklich. Back den Maulwurfkuchen vom Blech gleich nach!

Köstlicher Maulwurfkuchen vom Blech

Die Bezeichnung „Maulwurfkuchen“ leitet sich von der charakteristischen Optik ab, die an Maulwurfshügel erinnert. Das Besondere an der Zubereitung auf dem Blech besteht darin, dass du den Kuchen auf diese Art in größeren Mengen für gesellige Anlässe backen kannst. Der Maulwurfkuchen vom Blech eignet sich hervorragend für Familienfeiern, Geburtstage oder andere festliche Gelegenheiten, bei denen viele Gäste erwartet werden. Du kannst deine süße Leckerei in bis zu 24 Portionen schneiden, sodass jeder Gast in den Genuss der Versuchung kommen kann.

Die Herstellung des Maulwurfkuchens vom Blech ist zudem nicht sehr aufwendig, die perfekte Wahl also für Hobbybäcker. Die klaren Schichten des Kuchens lassen sich leicht stapeln und dekorieren, was auch Anfängern ein gelungenes Backergebnis garantiert.

Ebenso einfach und gelingsicher sind unsere Maulwurfkuchen-Muffins. Möchtest du lieber den Klassiker in seiner ursprünglichen Größe backen, können wir dir die Variante des Kuchens mit Kokoscreme und Bananen oder frischen Erdbeeren empfehlen.

Wir sind auf jeden Fall große Fans des krümeligen Kult-Kuchens, egal in welcher Form. Hast du Lust, mit uns zu backen?