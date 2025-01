Diese mediterrane Quiche bringt dir Urlaubsfeeling auf den Teller

Die traditionelle Quiche Lorraine ist ohne Frage ein beliebtes Rezept. Das zeigen die vielen Variationen, die sich mittlerweile aus ihr entwickelt haben. Und ein weiteres perfektes und zugleich köstliches Beispiel ist diese mediterrane Quiche. Sie ist superleicht nachzubacken und unfassbar lecker.

Mediterrane Quiche mit getrockneten Tomaten und Oliven ist ein absoluter Traum

Mit ihrer köstlichen Füllung aus Oliven, getrockneten Tomaten, Feta und frischem Basilikum bringt dir diese mediterrane Quiche Mittelmeerfeeling direkt aus dem Backofen auf deinen Teller. Perfekt dazu: ein kleiner Salat und ein kaltes Glas Weißwein, besonders, wenn die Quiche noch warm ist. Das bringt dann wirklich 100 Prozent Urlaubsfeeling an den Esstisch. Aber du kannst sie auch, genau wie ihre altbekannte und beliebte Variante mit Lauch, kalt genießen. Falls also etwas übrig bleibt, schneide die Stücke zurecht, stelle sie in Frischhaltedosen in den Kühlschrank und genieße am nächsten Tag einen himmlisch guten Snack.

Die mediterrane Quiche ist kinderleicht zubereitet. Kümmere dich zuerst um den Teig und drücke diesen in eine eingefettete Form. Am besten nimmst du dafür eine Quiche-Form 🛒, dann bekommt sie am Ende auch ihren berühmten gewellten Rand. Falls du keine zur Hand hast, kannst du auch zu einer Springform mit demselben Durchmesser greifen. Am wichtigsten ist, dass du darauf achtest, dass der Rand hoch genug und der Teig insgesamt gleich verteilt ist.

Danach kannst du die Zutaten, bei denen es nötig ist, schon einmal abtropfen lassen, kleinschneiden und dich um den Rest der Füllung kümmern. Sobald alles bereit ist, wird es schön gleichmäßig auf dem Teig verteilt und kommt zusammen in den Ofen. Und dann heißt es nur noch: guten Appetit!

Mediterrane Quiche Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Quiche- oder Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 200 g Mehl

75 g Margarine

1 1/2 TL Salz

1 TL Basilikum getrocknet

110 g getrocknete Tomaten in Öl

150 g schwarze Oliven

5 Eier

75 ml Milch

100 ml Sahne

Pfeffer nach Geschmack

Muskat nach Geschmack

1 Handvoll frisches Basilikum

150 g Feta

75 g Käse gerieben Zubereitung Gib Mehl, Margarine, 50ml Wasser, 1/2 TL Salz und Basilikum in eine Schüssel und knete alles zu einem glatten Teig.

Fette eine Quiche- oder Springform (Durchmesser 26 cm) ein und heize den Backofen auf 180 °C vor.

Drücke den Teig gleichmäßig in die Form und forme dabei einen etwa 2-3 cm hohen Rand.

Lass die Tomaten und Oliven in einem Sieb abtropfen. Vermische währenddessen die Eier mit Milch, Sahne, 1 TL Salz sowie Pfeffer und Muskat.

Wasche und schneide das Basilikum klein. Schneide die Oliven in Ringe und hebe beides unter die Eier-Milchmischung.

Schneide die abgetropften Tomaten in kleine Streifen und verteile sie auf dem Teigboden. Gieße dann die Eier-Milchmischung darüber.

Schneide den Feta in Würfel oder zerbrösele ihn mit der Hand und gib ihn auf die Eier-Milchmischung. Verteile den geriebenen Käse gleichmäßig auf der Quiche.

Backe die Quiche 35-40 Minuten im Backofen, bis der Käse goldbraun gefärbt ist.

