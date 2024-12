Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse: ein Hit für dein Weihnachtsmenü

Weihnachten steht bald vor der Tür und vielleicht machst du dich auch schon langsam an die Planung deines Menüs. Doch auch ohne Weihnachten schmeckt diese Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse einfach wunderbar. Sie macht, wenn du zu Ziegenkäse ohne tierisches Lab greifst, nicht nur Vegetarier glücklich. Abgesehen davon ist die hübsche Quiche ein schöner Hingucker auf dem Esstisch.

Rezept für Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse

Rosenkohl steckt voller Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Er ist nicht nur gesund, sondern auch unglaublich vielseitig. In unserer Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse zeigt sich der Rosenkohl von seiner besten Seite: zart, nussig und perfekt ergänzt durch erfrischend-knackige Granatapfelkerne, die für einen schönen Farbtupfer sorgen.

Unser Rezept setzt auf einen klassischen Mürbeteig, der schön buttrig und dennoch stabil ist, um die Füllung zu halten. Die Zubereitung ist kinderleicht: Kalte Butter, Mehl und ein Ei – mehr brauchst du fast nicht. Wichtig ist, den Teig nach dem Kneten kalt zu stellen. So wird er besonders mürbe und knusprig. Die Füllung brätst du Rosenkohl zusammen mit roten Zwiebeln in Olivenöl an, bis er leicht karamellisiert. Diese Mischung gibst du dann auf den vorgebackenen Teigboden und übergießt ihn mit einer samtigen Eier-Sahne-Masse. Nicht zu vergessen: Ziegenkäse! Die cremigen Scheiben legst du obendrauf.

Nach dem Backen dekorierst du deine Kreation mit frischen Granatapfelkernen und, wenn du magst, ein paar Zweigen Rosmarin. Das Schlemmen darf beginnen! Die Quiche ist leicht, sättigend und liegt dennoch nicht so schwer im Magen wie ein Braten. Sie passt perfekt zu Beilagen wie einem winterlichen Salat, geröstetem Gemüse oder einem Glas Glühwein. Sie lässt sie sich wunderbar vorbereiten, sodass du an Heiligabend weniger Zeit in der Küche verbringen musst.

Wenn dir unsere Rosenkohl-Quiche mit Ziegenkäse geschmeckt hat, dann probiere diese würzige Rosenkohl-Tarte. Auch unser Rezept für die Zwiebelquiche mit Camembert wird dir sicher gefallen. Oder wie wäre es mit einer Wirsing-Quiche?