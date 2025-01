Dieser mediterrane Gemüseeintopf wärmt dich herrlich an kalten Tagen

Wenn ich an die mediterrane Küche denke, dann kommt mir buntes Gemüse, eine abwechslungsreiche Ernährung und leckeres, leichtes Essen in den Kopf. Und das Rezept für diesen mediterranen Gemüseeintopf passt perfekt auf diese Stichworte.

Dieser mediterrane Gemüseeintopf bringt dir ein buntes Potpourri auf den Teller

Zucchini, Paprikaschoten, Aubergine und Tomaten ergeben nicht nur ein schönes Bild auf dem Teller und schmecken wahnsinnig gut. Sie sind auch richtige Gesundheitsbomben! Die Paprikas liefern dir ohne Probleme deine tägliche Dosis Vitamin C. Von der Zucchini wirst du mit Kalzium, Magnesium und Eisen versorgt. Und die Aubergine bringt noch einmal eine entzündungshemmende Wirkung mit sich und kann den Cholesterinspiegel senken.

Wusstest du, dass reife rote Paprikas mit etwa 140 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm fast drei Mal so viel Vitamin C in sich tragen, wie eine Zitrone?

Das Rezept bietet sich perfekt an, um alles zu verwerten, was du noch im Schrank oder Gemüsefach liegen hast und dementsprechend wandlungsfähig ist es auch. Ich werfe mir zum Beispiel kurz vor dem Servieren gerne noch etwas frischen Blattspinat in den Topf.

Und das ist ein weiterer Vorteil an diesem Gericht: mehr als einen großen Topf🛒 brauchst du nicht. Von Anfang bis Ende wird alles im selben Topf zusammengekocht, sodass du auch beim Abspülen kaum Arbeit vor dir hast.

Und apropos kaum Arbeit: Der mediterrane Gemüseeintopf dauert zwar ein wenig, ist aber alles andere als kompliziert. Erst werden die Zwiebeln und der Knoblauch geschält und angeschwitzt, danach kommt das restliche Gemüse hinzu. Und dann muss alles nur noch in der Gemüsebrühe vor sich hin köcheln.

Wenn du mehr von solchen simplen Gerichten ausprobieren möchtest, schau dir unbedingt diese 4 One-Pot-Gerichte an. Egal ob als tolle Beilage oder leckeres Hauptgericht: hier findest du unser Rezept für simples mediterranes Ofengemüse. Und absolutes Urlaubsfeeling gibt es mit dieser mediterranen Nudelpfanne.

Mediterraner Gemüseeintopf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Zucchini

1 Aubergine

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

2 Zweige Rosmarin

2 EL Olivenöl zum Anschwitzen

400 g Dosentomaten gewürfelt

500 ml Gemüsebrühe

1 TL Paprikapulver scharf

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen.

Schneide die Zwiebeln in Würfel und drücke den Knoblauch wahlweise durch eine Knoblauchpresse oder hacke ihn klein.

Halbiere die Zucchini und die Aubergine längs und schneide beide in Scheiben.

Entkerne die Paprikas und schneide sie in Würfel.

Hacke den Rosmarin klein.

Schwitze die Zwiebeln und den Knoblauch mit ausreichend Öl in einem großen Topf an.

Sobald die Zwiebeln glasig werden, gibst du die Paprika, Zucchini und Aubergine hinzu. Reduziere die Hitze etwas und dünste das Gemüse für ca. 10 Minuten an.

Gib die Dosentomaten zusammen mit dem Rosmarin in den Topf.

Füge die Gemüsebrühe hinzu und lasse einmal alles aufkochen.

Reduziere die Hitze, gib das Paprikapulver hinzu und lasse den Eintopf 25-30 Minuten köcheln, bis das Gemüse weich ist.

Schmecke den Eintopf am Ende noch einmal mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Der Eintopf lässt sich kinderleicht verändern. Wenn du keine Aubergine magst, kannst du sie auch weglassen oder durch ein anderes Gemüse ersetzen.

Wenn du härteres Gemüse, wie Karotten hinzufügen solltest, bedenke, dass sie etwas länger als Auberginen, Zucchini und Paprika brauchen, um weich zu werden.

Wenn es noch sättigender werden soll, kannst du zusammen mit den Dosentomaten auch noch eine Dose Kichererbsen hinzufügen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.