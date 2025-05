Mediterranes Omelett: würziger Start in den Tag

Eier gehören bei vielen zum Wochenendfrühstück dazu, unter anderem, weil sie sich so verschieden zubereiten lassen. Sei es hartgekocht, als Rühr- oder Spiegelei oder eben als Omelett. Dieses mediterrane Omelett liefert dir dabei eine ordentliche Portion Gemüse auf deinen Frühstücksteller.

Mediterranes Omelett mit gemischtem Gemüse: einfach köstlich

Dieses mediterrane Omelett vereint deine liebsten Gemüsesorten in einem fluffig zubereiteten Ei und verbreitet schon bei der Zubereitung Urlaubsfeeling für einen perfekten Start in den Tag. Spätestens, wenn das Gemüse mit dem Rosmarin in der Pfanne angebraten wird und seine Aromen in der Küche verströmt, kommen Glücksgefühle auf.

Beginne also damit, das Gemüse anzubraten – aber nicht nur wegen des eben erwähnten Urlaubsgefühls. Wenn du dich zuerst darum kümmerst, kann es schön weich werden und seine Aromen entfalten, bevor du den Eiermix dazu gießt. Reduziere die Temperatur, nimm das Gemüse aus der Pfanne und stelle es kurz zur Seite.

Insgesamt sollten die Zutaten für vier Omeletts reichen. Gib dazu je ein Viertel des gebratenen Gemüses zusammen mit einem Viertel der Eimischung gleichmäßig verteilt in die Pfanne.

Lass die Temperatur dabei entsprechend niedrig. Damit das Omelett gleichmäßig gar wird, empfiehlt es sich zu einer Pfanne mit Glasdeckel 🛒 zu greifen. So hast du perfekt im Auge, wann es fertig ist. Wiederhole den Prozess, bis du das Gemüse und die Eier gleichmäßig aufgebraucht hast.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schaue dich für noch mehr ausgefallene Omelett-Rezepte auf Leckerschmecker um. Wie wäre es mit einem Omelett aus der Heißluftfritteuse? Ebenfalls himmlisch lecker: Unser Omelett mit Lachs und Feta. Und wenn du etwas richtig Ausgefallenes probieren möchtest, dann schaue dir unbedingt einmal das japanische Reisomelett Omuraisu an.

Mediterranes Omelett Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zucchini

1 rote Paprika

1/2 Aubergine

6 braune Champignons

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 Handvoll Rosmarinzweige

1 EL Olivenöl

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

8 Eier

8 EL Milch Zubereitung Wasche die Zucchini, Paprika und Aubergine. Putze die Pilze. Schneide Pilze, Zucchini und Aubergine in feine Scheiben. Schäle die Knoblauchzehen und Zwiebel und hacke beides fein. Wasche den Rosmarin und zupfe ihn klein.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Gemüse mit dem Rosmarin an. Würze es mit Salz und Pfeffer.

Verquirle währenddessen die Eier mit Milch und würze die Mischung mit Salz und Pfeffer. Schalte den Herd auf eine niedrige Stufe.

Hole etwa 3/4 des Gemüses aus der Pfanne und stelle es beiseite. Gieße etwa 1/4 der Eimasse in die Pfanne und lass es zugedeckt stocken.

Sobald das erste Omelett fertig ist, hole es aus der Pfanne und backe mit je 1/4 Gemüse und 1/4 der Eimasse noch 3 weitere.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.