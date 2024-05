Diese russische Honigtorte beeindruckte sogar die Zarin: Medovnik!

Mit dieser Honigtorte verbinde ich Besuche bei einer russischen Nachbarin mit meiner Familie, die ihre Gäste gern mit typischen, selbstgemachten Gerichten versorgte. Dazu gehörte die Honigtorte Medovnik: Sie schmeckte so herrlich cremig und zugleich bröselig und so wunderbar nach Honig. Dass die Zubereitung dieser unglaublich leckeren Torte etwas zeitaufwändig ist, sieht man ihr an. Umso beeindruckter war ich schon als Kind von dieser luxuriös schmeckenden Kreation.

Medovnik: eine Torte aus dem Zarenreich

Aber nicht nur ich gehöre zu den beeindruckten Bewunderern der Medovnik. Der erste Fan der russischen Honigtorte war keine Geringere als die Zarin Elisabeth Alexejewna. Die schöne Prinzessin aus Baden heiratete Ende des 18. Jahrhunderts den späteren russischen Kaiser Alexander I. Der Überlieferung nach soll sie sich am russischen Hof nicht wohlgefühlt und außerdem eine tiefe Abneigung gegen Honig gehabt haben. Jegliche Speise mit Honig als Zutat lehnte sie wohl lautstark ab.

Als ein junger Konditor seine neue Stellung bei Hofe bezog, soll er nichts von der Abneigung der Kaiserin gewusst haben. Er wollte ihr mit einer kunstvollen Torte imponieren und kreierte die leckere Medovnik. Die Zarin wiederum soll nichts von dem Honig in der Torte gewusst haben und probierte sie unvoreingenommen. Prompt stellte sich Begeisterung ein. Und diese war ansteckend: In der gesamten Sowjetunion ist die Honigtorte bis heute bekannt und beliebt.

Die Medovnik besteht aus mehreren Schichten eines Tortenbodens und einer cremigen Füllung. Der hauptsächliche Aufwand in der Zubereitung besteht darin, die einzelnen Teigböden herzustellen und nacheinander zu backen. Das Ergebnis ist aber alle Mühe wert!

Hast du Lust auf noch mehr elegante Kreationen mit schillernder Vergangenheit? Die Pavlova mit Erdbeeren wurde nach einer berühmten russischen Ballerina benannt. Die Prinzregententorte wird ähnlich der Medovnik aus mehreren Schichten und einer schokoladigen Buttercreme zubereitet. Und der Battenberg-Kuchen beeindruckt mit einem schönen Schachbrettmuster und erzählt ein Stück britische Adelsgeschichte.