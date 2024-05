Dieser Kuchen ist ein Stück bayrische Geschichte: die Prinzregententorte

Die Prinzregententorte hat einen auffälligen Namen und einen noch besseren Geschmack. Sie besteht aus mehreren Schichten von dünnem Biskuitboden, die mit Schokoladenbuttercreme bestrichen und aufeinander gesetzt werden. Mit unserem Rezept kannst du einen fürstlichen Nachmittag bei einem Stück Adelsgeschichte und einer Tasse Kaffee verbringen!

Wie viele Schichten hat die Prinzregententorte?

Die Prinzregententorte wurde zu Ehren Luitpolds von Bayern kreiert, wahrscheinlich von seinem Hofkonditor. Luitpold war der dritte Sohn des Königs Ludwig I. von Bayern und stand damit recht weit hinten in der Thronfolge. Als sein Neffe, der Märchenkönig Ludwig II. wegen seiner Verschwendungssucht entmündigt wurde, übernahm er zunächst stellvertretend für ihn die Regentschaft. Doch nur drei Tage später ertrank Ludwig II. unter mysteriösen Umständen in einem See.

Der legitime Thronfolger Otto I. befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer psychiatrischen Klinik, was sich auch nicht mehr ändern sollte. Also übernahm Luitpold die Regentschaft auch für ihn. Allgemein nannte man ihn in Bayern den „Prinzregenten“. Seine Regierungszeit war das „goldene Zeitalter“ Bayerns und besonders München erlebte eine große kulturelle Blüte. Zu seinen Errungenschaften zählte unter anderem die Öffnung der Universitäten für Frauen.

Ursprünglich bestand die Prinzregententorte aus acht Schichten, was die Zahl der acht Regierungsbezirke in Bayern repräsentierte. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gehört die Rheinpfalz nicht mehr dazu – deshalb besteht die Torte heutzutage nur noch aus sieben Schichten. Streng reglementiert ist das nicht, und natürlich kannst du Rezepte wie immer nach deinem Geschmack abwandeln.

