Meskouta: Dieser marokkanische Orangenkuchen schmeckt auch zum Frühstück

Du liebst saftige, aromatische Kuchen ebenso sehr wie wir? Dann bist du hier richtig! Denn dieser marokkanische Orangenkuchen ist genau das, wonach der hohle Zahn so oft verlangt: süß, saftig und herrlich frisch nach Orangen schmeckend. Folge diesem einfachen Rezept und erfreue dich und deine Lieben mit einer köstlichen Backkreation.

So schmeckt der marokkanische Orangenkuchen Meskouta

Manche Kuchen sind so lecker, dass man sie schon direkt zum Frühstück vernaschen möchte. Der marokkanische Orangenkuchen Meskouta ist einer davon. Er überzeugt durch eine fluffige Textur, genau die richtige Süße und einen zarten Geschmack nach Zitrusfrüchten, der den Start in den Tag um Längen angenehmer gestaltet.

Meskouta ist ein Kuchenklassiker in dem nordafrikanischen Land, das für seine vielseitige und aromatische Küche bekannt ist. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept und eine persönliche Zubereitungsart dieses schwammigen Kuchens. Er kann zu so gut wie jeder Tageszeit gegessen werden. Viele servieren ihn zu besonderen Anlässen, aber auch zum Frühstück oder zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan ist er eine beliebte Option. Dabei gibt es Varianten ohne zusätzliche Aromen, manche schwören auf Pistazien, andere auf Zitrusfrüchte. Wir mögen die Variante mit Orangen am liebsten, einfach weil die Kombi ein match made in heaven sind.

Den feinen Orangengeschmack bekommt der Kuchen übrigens nicht durch das Tränken mit einem Orangensirup, sondern durch die Verwendung von frisch geriebener Orangenschale. Ein besonderer Tipp: Diese setzt extra viele ätherische Öle frei, wenn du sie mit etwas Zucker zwischen den Fingern zerreibst.

Die Form, die du deinem marokkanischen Orangenkuchen gibst, ist dir überlassen. Klassisch ist der Kuchen ein Gugelhupf, aber er schmeckt ebenso gut als Kastenkuchen. Wichtig ist, dass er gestürzt wird. Bestreue ihn danach mit etwas Puderzucker, was ihn nicht nur hübsch aussehen lässt, sondern ihm gleichzeitig eine feine Zusatzsüße verleiht. Das macht Meskouta zu einem Gebäck, das allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird.

