Mexikanisches Rührei: mit Schwung und Geschmack frühstücken

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages – ein Spruch, den wir einfach glauben wollen. Denn wer gleich morgens den Tag lecker beginnt, der geht mit guter Laune aus dem Haus. Mexikanisches Rührei eignet sich dafür bestens. Es weckt bei dir die Lebensgeister und bringt dich mit allerlei Gewürzen, Gemüse und Käse in Schwung. Das perfekte Frühstück!

Mexikanisches Rührei: frisch und lecker

Mexikanisches Rührei, oder auch „Huevos a la Mexicana“ gibt dir einen leckeren Einblick in die bunte Vielfalt der mexikanischen Küche. Tomaten, Zwiebeln und Paprika und geschmolzener Käse können zusammen mit Ei nur zu einem so simplen wie genialen Highlight werden. Die Zubereitung ist ausgesprochen einfach. Brate die Zwiebeln und Paprika in etwas Öl. Sobald das Gemüse weich ist, kommen die Tomaten dazu. Die machen das Gericht wunderbar saftig. In der Zwischenzeit verquirlst du die Eier und gießt sie vorsichtig über das gebratene Gemüse. Nun heißt es nur noch rühren und würzen. Gib den geriebenen Käse darüber, lass ihn schmelzen und guten Appetit!

Genieße die mexikanischen Rühreier solo oder auf einem frischen Brot mit Butter. Natürlich kannst du das Rezept ganz nach eigenem Geschmack variieren. Für die Liebhaber von Schärfe empfiehlt sich die Zugabe von gehacktem Jalapeño oder einer Prise Chilipulver. Dadurch erhält das Rührei die typische mexikanische Schärfe, die für die Küche des Landes so bekannt ist.

Eine halbierte Avocado und ein Löffelchen frische Salsa verde passen ebenfalls wunderbar. Mexikanisches Rührei wird traditionell oft mit warmen Tortillas und einer Portion schwarzen Bohnen serviert. Auch eine sehr gute Idee. Das macht das Gericht noch sättigender und dich bereit für einen langen Tag!

Jede Kultur scheint ihre eigene Version von Rührei hervorgebracht zu haben. Probiere dich mit unseren Rezepten durch! Da wären zum Beispiel das extra-cremige französische Rührei, das marokkanische Rührei mit Harissa-Gewürz und das griechische Rührei mit Feta empfehlenswert.