Michelada: Genieße einen Mexikanischen Bier-Cocktail zum Herrentag

Cocktails müssen nicht immer mit Gin, Wodka oder Rum zubereitet werden. Für mehr Abwechslung im Glas kannst du auch mit Bier tolle Drinks herstellen. Einer davon: der Michelada. Hinter dem verbirgt sich ein scharf-würziger Bier-Cocktail aus Mexiko. Probier in gleich aus.

Michelada: würziger Bier-Cocktail mit Chili

Ein bisschen erinnert der mexikanische Bier-Cocktail Michelada an eine Mischung aus Bloody Mary und Margarita. Zumindest, wenn es um die scharfen Aromen geht. Denn der Michelada schmeckt mit seinem Chili-Meersalz-Rand, Worcestershiresoße und einem Spritzer Sriracha Chilisoße ein wenig feurig.

Für die Zubereitung dieses besonderen Cocktails benötigst du gerade einmal fünf Minuten. Zuerst verpasst du den Gläsern einen salzig-scharfen Rand. Mische grobes Meersalz mit Zucker und Chiliflocken, reibe den Glasrand mit einer halben Limette ein und drücke das Glas anschließend in die Salz-Chili-Mischung.

Für den scharfen Cocktail gibst du zuerst Eiswürfel in die Gläser. Dann kommen Limettensaft, Worcestershiresoße und Sriracha Chilisoße hinzu. Zum Schluss gießt du mit mexikanischem Lagerbier auf.

Tipp: Solltest du bestimmte Zutaten für diesen Cocktail nicht bekommen, kannst du sie einfach ersetzen. Statt Chilisoße kannst du auch einige Spritzer Tabasco verwenden. Das gilt ebenso für das mexikanische Lagerbier. Bekommst du das nicht, kannst du zum Beispiel auch ein Corona-Bier verwenden. Das verleiht dem Cocktail eine frische Note.

Ob zu einem besonderen Anlass wie Herrentag oder Muttertag, an einem warmen Frühlingsabend, zum Essen mit Freunden oder einfach nur so – ein guter Cocktail schmeckt immer. Weitere tolle Rezept für Drinks mit und ohne Alkohol gibt es Leckerschmecker. Diese spritzige Zitronenbowle, auch bekannt als Kalte Ente, ist eine Erfrischung an warmen Tagen. Zum Mai gehört ein Gläschen Maibowle mit Waldmeister einfach mit dazu, ebenso wie ein Aperol wie dieser fruchtige Rhabarber-Spritz.