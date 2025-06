So hast du Mie-Nudeln noch nie gegessen

Schäle die Schalotten und hacke sie fein. Wasche die Zucchini und rasple sie grob. Drücke die Zucchiniraspel anschließend mit den Händen oder in einem Küchenhandtuch aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

Gib die Schalotten, die Zucchiniraspel, die abgetropften Nudeln und die Eier in eine große Schüssel.