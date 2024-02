Milchbrötchen sind ein leckeres Frühstück. Sie werden vorwiegend kalt verspeist. Doch mit herzhafter oder süßer Füllung und im Sandwichtoaster gebacken, sind die Brötchen ein noch größerer Leckerbissen, der sogar das Zeug zum Hauptgericht hat.

Nein, das ist kein Eis, sondern es sind köstliche Milchbrötchen am Stiel! Diese kleinen, süßen und fluffigen Happen sind perfekt für jeden, der nach einem leckeren Frühstück oder einem Snack für unterwegs sucht. Sie sind nämlich so einfach zu machen und auch zum Teilen mit Freunden und Familie perfekt geeignet.

Milchbrötchen auf die Hand

Die Milchbrötchen am Stiel gehen auf die Tradition der japanischen Bäckereien zurück, die ihr Gebäck oft am Stiel servieren. So kann es bequem getragen und verzehrt werden.

Das Beste an den Milchbrötchen ist aber, dass du sie auf so viele verschiedene Arten genießen kannst. Mit ihrem zarten, weichen und leicht süßen Teig sind diese Brötchen perfekt für alle, die sich morgens nach einer kleinen Nascherei sehnen. Aber auch in herzhaften Varianten machen die Milchbrötchen am Stiel eine gute Figur und werden dich begeistern.

Allein der Anblick der fertigen Milchbrötchen lässt einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen, oder? Probiere die Milchbrötchen am Stiel deshalb am besten gleich aus und lass dir von ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn du sie genießt.

Dafür brauchst du:

Für Variante 1:

ca. 2 Stück Vollmilchkuvertüre

2 Erdbeeren

1/4 Banane

Für Variante 2:

Butter zum Bestreichen

2 Scheiben Schinken

2 Scheiben Käse

2 Kirschtomaten

Für Variante 3:

1 Zwiebel

4 Scheiben Bacon

2 Scheiben Camembert

Außerdem:

6 Milchbrötchen

6 Eisstiele

Sandwichtoaster

So einfach gehen die Milchbrötchen:

Variante 1:

1.1 Schneide zwei Milchbrötchen in vier Hälften und rasple die Vollmilchkuvertüre darüber. Lege dann auf zwei Hälften je einen Eisstiel.

1.2 Schneide die Erdbeeren und die Banane in Scheiben und verteile sie auf den beiden „bestielten“ Milchbrötchenhälften.

1.3 Klappe die Brötchen nun zusammen und brate sie in einem Sandwichtoaster.

Variante 2:

2.1 Schneide zwei Milchbrötchen in vier Hälften, bestreiche zwei davon mit Butter und lege je eine Scheibe Käse und eine Scheibe Schinken obendrauf.

2.2 Schneide nun die Kirschtomaten in Scheiben, lege sie auf den Schinken und bedecke sie mit jeweils noch einer Scheibe Käse.

2.3 Lege jetzt auf jede belegte Brötchenhälfte einen Eisstiel, klappe die Brötchen zu und brate sie im Sandwichtoaster.

Variante 3:

3.1 Zu guter Letzt funktionierst du den Sandwichtoaster erstmal zur Pfanne um: Schneide die Zwiebel in Scheiben und brate sie zusammen mit dem Bacon auf dem geöffneten Sandwichtoaster knusprig.

3.2 Schneide währenddessen zwei Milchbrötchen in vier Hälften und lege auf zwei davon je eine dicke Scheibe Camembert, auf die du wiederum je einen Eisstiel legst.

3.3 Verteile nun die fertig gebratenen Zwiebelringe und den Bacon oben auf dem Camembert und den Eisstielen, klappe die Brötchen zu und brate sie im Sandwichtoaster.

Ganz egal, ob du dich für eine der beiden herzhaften Varianten oder die süße Alternative entscheidest: Lecker wird es auf jeden Fall.

