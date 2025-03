Die beste Milchreis-Variante: mit Eierlikör und Zimt-Pflaumen

Schmilz Butter in einem Topf, gib den Milchreis dazu und dünste ihn für einige Minuten an. Gieße die Milch und Sahne dazu. Bring alles bei geringer bis mittlerer Hitze unter Rühren zum Kochen.

Schmilz Butter in einem Topf, gib den Milchreis dazu und dünste ihn für einige Minuten an. Gieße die Milch und Sahne dazu. Bring alles bei geringer bis mittlerer Hitze unter Rühren zum Kochen.