Milchreis mit Apfelkompott: fruchtig duftende Nostalgie

Gibt es etwas Nostalgischeres als Milchreis mit Apfelkompott? Wenn davon eine heiße Schüssel auf dem Frühstückstisch stand, bekamen wir Kinder gleich morgens leuchtende Augen. Wir hatten eine alte Keksdose, in der sich eine Zimt-Zucker-Mischung befand. Daraus durften wir uns bedienen, natürlich in Maßen, manchmal auch darüber hinaus. Es ist, als hätte ich den Duft gerade in der Nase. Doch mit der Zeit stand er seltener auf dem Tisch. Warum? Haben wir als Erwachsene keine Lust, uns selbst etwas Gutes zu tun?

Milchreis mit Apfelkompott: einfaches Rezept

Es wird Zeit, dieses herrliche Frühstück zurück auf die Speisekarte zu setzen. Denn für dieses herrliche Gericht ist man nie zu alt! Deshalb machen wir heute wunderbaren Milchreis mit Apfelkompott. Das Rezept ist unkompliziert und gelingsicher. Vielleicht begründet es sogar eine neue Familientradition!

Unser Rezept für Milchreis mit Apfelkompott kannst du nach deinen Wünschen anpassen und es so zu deinem eigenen machen. Wir verfeinern unser Gericht mit ein paar Himbeeren und einem Klecks Joghurt. Besonders lecker und cremig wird er dank einer Portion Butter und der Verwendung von Vollmilch. Wennschon, dennschon!

Koche den Milchreis in einem Topf mit Butter, Milch, einer Prise Salz und rühre regelmäßig um, damit nichts anbrennt. Nach etwa 30 Minuten sollte der Reis schön cremig sein. Jetzt noch Zucker und Vanillezucker untermischen, und der Milchreis ist perfekt.

Während der Reis köchelt, schäle die Äpfel, schneide sie in Stücke und lass sie mit etwas Zucker, Zimt und Wasser im Topf weichkochen. Das dauert etwa 10-15 Minuten. Dann verteile den Milchreis in Schalen. Mit Apfelkompott, Himbeeren und einem Klecks Joghurt obendrauf ist dein süßes Meisterwerk fertig!

