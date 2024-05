Reiskuchen: super saftig und ohne Mehl

Wenn du Milchreis liebst, wirst du unseren saftigen Reiskuchen unwiderstehlich finden. Ob als Geburtstagskuchen Mitbringsel, zur Tasse Kaffee am Nachmittag oder einfach als leckerer Nachtisch, er passt einfach immer. Er wird deiner ganzen Familie garantiert schmecken und die ein oder andere Kindheitserinnerung wachwerden lassen.

Reiskuchen: glutenfrei und genussvoll

Reiskuchen mag für den deutschen Gaumen etwas ungewöhnlich sein, aber er ist in vielen Kulturen sehr bekannt. Besonders in den asiatischen Ländern sind Kuchen und andere Süßspeisen aus Reis gang und gäbe. Aber auch in Europa gibt es leckere Vertreter dieser Art. Da wären der französische Gâteau de riz mit karamellisierter Oberfläche und die italienische Torta di riso mit reichlich Puderzucker.

Unsere Version orientiert sich an den traditionellen Rezepten. Daher verwenden wir kein Mehl, sondern Milchreis und gemahlene Mandeln. Der Reis sorgt für besondere Saftigkeit. Das macht den Reiskuchen nicht nur schön aromatisch und gibt ihm eine besondere Textur, er ist auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet.

Da der Reiskuchen mehr Feuchtigkeit enthält als ein gewöhnlicher Kuchen aus Mehl, solltest du ihn abgedeckt im Kühlschrank lagern und in circa drei Tagen verbrauchen. Das dürfte aber nicht sonderlich schwer werden.

Besonders unwiderstehlich wird der Reiskuchen mit einem Fruchtkompott, zum Beispiel aus Blaubeeren, Äpfeln oder Birnen. Eine Prise Zimt oder Puderzucker darf natürlich auch nicht fehlen.

Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann wird dir gebackener Milchreis aus dem Ofen garantiert schmecken. Unser Milchreisauflauf weckt Kindheitserinnerungen und schmeckt zu jeder Gelegenheit. Und der Milchreis-Zebrakuchen ist nicht nur optisch ein Genuss!