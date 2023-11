Wer an Frankreich denkt, dem kommen in Sachen Kulinarik vor allem Käse, Rotwein, Baguette und Co. in den Sinn. Aber die Franzosen können vor allem eins richtig gut – und zwar leckere Desserts. Wir zeigen dir, wie einfach eine Mille-feuille zuzubereiten ist. Der Kuchenklassiker aus Blätterteig sieht nicht nur zum Anbeißen aus, sondern auch nach richtig viel Aufwand. Aber Pustekuchen – mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das Backen dieser Köstlichkeit ein Kinderspiel.

Mille-feuille: Französischer Kuchengenuss

Wer ein Dinner mit Gästen plant, darf neben Vorspeise und Hauptgericht natürlich nicht den Nachtisch vergessen. Wir wissen ja: Für etwas Süßes ist im Dessertmagen immer Platz. Damit der Abschluss des Menüs ein besonders krönender wird, darf für diesen letzten Gang ruhig noch einmal groß aufgefahren werden. Da kommt eine Mille-feuille natürlich wie gerufen.

Mille-feuille heißt übrigens übersetzt „tausend Blätter“. Tausend Blätter voller Genuss, möchte man meinen, wenn man den ersten Bissen dieses zauberhaft aussehenden Gebäcks zu sich nimmt. Bei einer Mille-fueille handelt es sich um Blätterteigschichten, zwischen denen sich typischerweise Marmelade, Sahne oder eine Creme versteckt. Unsere Mille-feuille verzieren wir abschließend mit geschmolzener Schokolade.

Nun musst du nicht mehr nach Frankreich reisen, um dieses beliebte Dessert zu verzehren. Es ist ganz einfach gemacht und dabei so „délicieux“.

Übrigens: Die Welt der französischen Backkunst ist vielfältig und möchte entdeckt werden. Hast du die Mille-feuille gebacken, serviere beim nächsten Dinner die französischen Mini-Küchlein mit Zuckerkruste Cannelés de Bordeaux oder eine Blaubeertarte. Bon appétit!