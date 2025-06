Mini-Burger: perfekt fürs Party- oder Grillbuffet

Mini-Burger haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen und sind vielseitig zuzubereiten. In diesem Rezept möchten wir dir zeigen, wie du köstliche Mini-Burger für deine nächste Party vorbereiten kannst. Du wirst überrascht sein, wie einfach es ist, diese kleinen Happen selbst zu machen und deine Gäste damit zu begeistern.

Leckere Mini-Burger fürs Buffet

Was Mini-Burger 🛒 so besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit. Sie sind nicht nur die perfekte Wahl für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder eine lockere Gartenparty, sondern auch eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Burgern. Durch ihre handliche Größe eignen sie sich hervorragend als Fingerfood oder Vorspeise und bringen jede Feier zum Glänzen.

Du kannst deine Mini-Burger nach Belieben mit verschiedenen Toppings und Soßen individualisieren und so jedem Gast ein einzigartiges Geschmackserlebnis bieten. Ob klassisch mit Käse und Salat oder kreativ mit Avocado und Chili, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mini-Burger sind eine großartige Option für Partys, Snacks oder sogar als Hauptgericht. Mit unserem einfachen Rezept kannst du diese kleinen Leckerbissen schnell und einfach selbst zubereiten. Probiere verschiedene Variationen aus und finde deine Lieblingszutaten und Gewürze. Guten Appetit!

Mini-Burger Anke 4 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rindfleisch

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Mini-Burger-Brötchen

Beläge nach Wahl z. B. Käse, Salat, Tomaten, Gurken

Soßen nach Wahl z. B. Ketchup, Mayonnaise, BBQ-Sauce Zubereitung Hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein und gib sie in eine Schüssel.

Füge das Rindfleisch hinzu und würze es mit Salz und Pfeffer. Knete die Zutaten gut zusammen, bis sie gut vermischt sind.

Forme kleine Burger-Pattys aus der Fleischmischung.

Erhitze eine Pfanne oder einen Grill auf mittlere Hitze und brate die Burger-Pattys ca. 4-5 Minuten pro Seite, bis sie eine schöne Kruste haben und durchgegart sind.

Während die Pattys braten, kannst du die Mini-Burger-Brötchen aufschneiden und nach Belieben toasten.

Sobald die Pattys fertig sind, lege sie auf die Brötchen und garniere sie mit deinen Lieblingsbelägen und Soßen.

