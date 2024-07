Mini-Quiches mit Schinken: Fingerfood mit Maxi-Geschmack

Wenn du Quiches schon in Normalgröße gut findest, wirst du unsere Mini-Quiches mit Schinken lieben. Denn du kannst sie im Handumdrehen einwerfen, während du in der anderen Hand ein Gläschen Sekt oder ein Bier hältst und zu deinem Lieblingssong das Tanzbein schwingst. Denn bei einer guten Party finden deine Gäste keine Zeit, um sich mit Messer und Gabel gepflegt an den Tisch zu setzen. Abgesehen davon machen unsere Mini-Quiches weniger Arbeit als eine große Quiche. Überzeugt? Auf geht’s!

Mini-Quiches mit Schinken: tolles Fingerfood für alle

Unsere Mini-Quiches mit Schinken sind so simpel wie genial und schon für sich alleinstehend ein kleiner Gaumenschmaus. Du kannst sie aber nach Herzenslust aufpeppen! Lass den Schinken weg, wenn du auch Vegetarier durchfüttern möchtest oder tausche den Gouda gegen Mozzarella oder Feta aus. Ein paar Frühlingszwiebeln passen sicher auch gut dazu. Wer seinen Gästen einheizen will, mischt etwas scharfes Chilipulver oder Jalapeños in die Füllung.

Den Teig für die Mini-Quiches mit Schinken bereiten wir in diesem Rezept selbst zu. Klassischerweise handelt es sich dabei um einen Mürbeteig, aus dem auch normalgroße Quiches bestehen. Du kannst es dir aber besonders leicht machen und fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal nehmen. Aber keine Sorge, die Zubereitung eines eigenen Teigs ist wirklich nicht schwer. Du mischst einfach Mehl, Butter, Salz, ein Ei und Wasser und knetest alles gut durch. Anschließend drückst du den Teig in die Mulden einer Muffinform.

Verteile die Füllung aus Schmand, Ei, Käse und Schinken und backe die kleinen Quiches für gerade einmal 20 Minuten. Das Ergebnis schmeckt so wunderbar käsig, knusprig und herzhaft, ohne schwer im Magen zu liegen. Das wäre einer ausgelassenen Party auch nicht förderlich. Es sei denn, du verdrückst die kleinen Köstlichkeiten alle für dich allein. Das wäre verständlich! Ein pikanter Dip passt ausgezeichnet dazu und darf bei einem Buffet mit Fingerfood sowieso nicht fehlen.

Da empfehle ich dir den würzig-pikanten Ajvar-Feta-Dip. Auch der griechische Tirokafteri-Dip aus Schafskäse ist unbeschreiblich lecker. Und wenn du Lust auf eine große Quiche bekommen hast, probiere doch den Klassiker, die Quiche Lorraine.