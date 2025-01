Eine bessere Soße gibt es für dein Dessert nicht

Kennst du schon Misokaramell? Wenn nicht, hast du etwas verpasst. Karamellsoße wird durch ein paar Körnchen Salz nur besser, das wissen wir alle. Noch besser wird es jedoch, wenn du einen ordentlichen Löffel Misopaste hinzugibst. Perfekt auf Vanilleeis, süßen Quarkspeisen oder Mascarponecreme.

Misokaramell: die beste Soße der süßen Küche

Salzig und süß ist eine herrliche Kombi. Dass etwas Salz Süßspeisen nur besser macht, beweist die Prise Salz im Kuchen. Sie fällt kaum auf, lässt du sie aber weg, fehlt sie. Oder hast du schon mal süß-salziges Popcorn im Kino probiert? Ein Gedicht! Oder einen Löffel süß-würziges Chutney zu einem Stück kräftigem Käse? All das ist lecker und wird doch schnell in den Schatten gestellt, sobald ein Glas Misokaramell ins Spiel kommt.

Miso ist eine Würzpaste der japanischen Küche, die mittlerweile auch in der westlichen Welt sehr beliebt ist. Verwende für das Karamell am besten ein dunkles Miso, denn das schmeckt besonders intensiv und vollmundig. Du findest es in gut sortierten oder asiatischen Supermärkten oder auch online 🛒.

Das erste Mal probierte ich von dieser himmlischen Soße im Rahmen meiner Ausbildung. Wir servierten den Gästen ein Menü, zu dem es als Nachspeise einen Cheesecake-Brownie mit etwas Orangeneis gab. Mein Kollege verfeinerte die Dessertteller mit einer dickflüssigen Soße aus einer Squeezeflasche. „Misokaramell“, beantwortete er meine unausgesprochene Frage. Ich streckte ihm einen Löffel entgegen, er ließ mich probieren. Ich war verzückt.

Seitdem bereite ich Misokaramell regelmäßig bei mir zu Hause zu. Es schmeckt zu so ziemlich allem. Vanilleeis, Mascarponecreme, selbst Obstsalat habe ich damit schon verfeinert. Ich gebe zu, auch so gelöffelt habe ich sie schon. Noch dazu ist die Zubereitung echt einfach. Beginne damit, eine Menge Zucker karamellisieren zu lassen. Pass dabei gut auf, denn Karamellisieren beginnt erst ab etwa 150 Grad und deines wird definitiv höhere Temperaturen erreichen. Lösche den Zucker mit Sahne ab – Vorsicht vor dem Wasserdampf – und rühre gut um. Füge Butter und einen guten Löffel Misopaste hinzu. Lass das Ganze abkühlen, rühre noch einmal um und fülle es in Flaschen oder saubere Gläser. So hält es sich im Kühlschrank mehrere Wochen.

Misokaramell Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Gläser à 200 ml Kochutensilien 2 Einkochgläser, à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 330 g Zucker

250 ml Sahne

1 EL Butter

2 geh. EL Miso Zubereitung Gib den Zucker mit 100 ml Wasser in einen Topf und lass ihn dort karamellisieren. Achtung , dabei wird er sehr heiß. Achte darauf, dass das Karamell nicht zu dunkel wird, es sollte eine hellbraune Farbe bekommen. Du brauchst nicht umzurühren, schwenke den Topf vorsichtig hin und her, wenn du magst.

Sobald das Karamell die richtige Farbe hat, gieße die Sahne hinzu. Achtung , hierbei steigt Dampf auf!

Rühre das Ganze um und füge Butter und Miso hinzu. Rühre noch einmal gut und stelle den Topf beiseite. Lass das Karamell auskühlen.

Rühre noch einmal um und fülle alles in zwei saubere Gläser. Lagere diese im Kühlschrank.

