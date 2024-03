Möhren-Spritz: frühlingshafte Erfrischung

Möhren-Spritz – der Name allein ruft schon Frische und Leichtigkeit hervor, oder? Die erfrischende Kreation ist nicht nur ein perfekter Drink für Ostern, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, den Frühling willkommen zu heißen.

Die perfekte Ergänzung für deinen Osterbrunch: Möhren-Spritz

Der Möhren-Spritz ist eine erfrischende und gesunde Alternative zu klassischen Cocktails. Seine leuchtend orange Farbe und sein köstlicher Geschmack machen ihn zu einem Highlight auf jeder Osterfeier. Was diesen Drink so besonders macht, ist die ungewöhnliche Kombination aus Möhrensaft, spritzigem Gingerale und einem Hauch von Honig. Die Kombination dieser Zutaten verleiht dem Möhren-Spritz eine erfrischende und zugleich würzige Note.

Die leuchtend orange Farbe des Möhren-Spritz erinnert an frische Frühlingsblumen und bringt gute Laune auf jede Osterfeier. Darüber hinaus ist der Möhren-Spritz eine gesunde Alternative zu vielen anderen Getränken, da er reich an Vitaminen und Antioxidantien ist.

Wenn du magst, kannst du dem Möhren-Spritz natürlich ein paar Umdrehungen verpassen, indem du Prosecco oder Sekt dazu gibst. Oder die alkoholfreie Schaumwein-Variante, wenn Kinder oder Schwangere mittrinken dürfen. In jedem Fall sorgst du damit für eine Extraportion Kohlensäure, was dem Möhren-Spritz auch namentlich gerecht wird und ihn so noch eine Spur sprudeliger macht.

Probiere als dieses Jahr zu Ostern den knalligen Drink und lasse dich von seiner erfrischend-süßen Note verzaubern. Oder du servierst deinen Liebsten einen klassischen Eierlikör, einen Kirsch-Hugo oder einen Negroni Sbagliato.

Wofür du dich auch entscheidest, wir sagen Cheers und frohe Ostern!