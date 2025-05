Möhrengemüse mit Curry und Petersilie: die leckerste Beilage

Du suchst nach einer würzigen und farbenfrohen Beilage? Dann wirst du bei Leckerschmecker fündig. Das Möhrengemüse mit Curry und Petersilie ist unglaublich aromatisch und in nicht einmal 20 Minuten zubereitet.

Möhrengemüse mit Curry und Petersilie: farbenfroh und lecker

Als ich Kind mochte ich Möhrengemüse nicht wirklich. Meine Mutter hat es mir häufig vorgesetzt und ich habe jedes Mal die Nase gerümpft. Ich fand den Geschmack einfach immer fad und langweilig. Das hat sich in all den Jahren zum Glück geändert. Heute liebe ich den leicht süßlichen Geschmack. Und mit Curry und Petersilie verfeinert, macht das Möhrengemüse so richtig was her.

Für das einfache Rezept benötigst du im Prinzip nur Karotten und Gewürze sowie etwas Butter oder Margarine. Zu Beginn schälst du die Möhren und dünstest sie in einer Pfanne mit der Butter an. Bestreue sie dann mit Zucker und lass sie einige Minuten karamellisieren. Würze sie anschließend mit Curry, Salz und Pfeffer. Danach löschst du sie mit Zitronensaft und Wasser ab und lässt sie ein wenig einkochen. Das Möhrengemüse mit Curry sollte noch Biss haben, verkoche es deshalb nicht. Zum Schluss streust du die frische Petersilie drüber.

Das Möhrengemüse mit Curry und Petersilie kannst du auch wunderbar vorkochen und am nächsten Tag aufwärmen – dann werden die Aromen noch intensiver.

Mit diesem Rezept zauberst du schnell eine gesunde, schmackhafte Beilage, die durch ihre lebendigen Farben und den aromatischen Geschmack jedes Gericht aufwertet.

Möhren sind ein unglaublich vielseitiges Gemüse und lassen sich auf viele verschiedene Arten zubereiten. Bei Leckerschmecker findest du unter anderem Rezepte für Möhrenbutter, einen Karottensalat mit Sahne und den klassischen Möhrensalat mit Apfel.

Möhrengemüse mit Curry und Petersilie Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Bund Karotten 500 g

25 g Butter alternativ Margarine

1 TL Zucker

1 TL Currypulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Zitronensaft

3 EL Wasser

frische Petersilie Zubereitung Wasche die Karotten, schäle sie und schneide sie in 5 mm dicke Scheiben.

Erhitze die Butter in einer Pfanne 🛒 und dünste die Möhren darin für 5 Minuten. Bestreue sie mit dem Zucker und lass sie weitere 3 Minuten karamellisieren.

Würze das Möhrengemüse mit dem Currypulver sowie Salz und Pfeffer und lösche es mit Zitronensaft und Wasser ab.

Lass die Flüssigkeit bei geschlossenem Deckel einkochen. Die Möhren sollten noch Biss haben.

Hacke die Petersilie und streue sie über das Möhrengemüse mit Curry.

