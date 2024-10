Dieser Mohn-Käsekuchen wird dein neues Lieblingsrezept

Dieser Kuchen vereint zwei köstliche Komponenten in einem leckeren Dessert: den feinen, nussigen Geschmack von Mohn und die cremige Konsistenz eines klassischen Käsekuchens. Der Mohn-Käsekuchen sieht nicht nur fantastisch aus, er schmeckt auch superlecker. Komm, wir backen ihn zusammen!

Einfaches Rezept für Mohn-Käsekuchen

Käsekuchen sind auf der ganzen Welt beliebte Klassiker und werden in den unterschiedlichsten Variationen zubereitet. In Deutschland werden sie traditionell mit Quark gebacken, was ihnen eine cremige und zugleich leichte Textur verleiht. In anderen Regionen, wie den USA, kommt oft Frischkäse zum Einsatz, was den Kuchen reichhaltiger und schwerer macht. Außerdem kann Käsekuchen gebacken werden, aber auch ohne Backen zubereitet werden.

Der Ursprung des Käsekuchen geht dabei bis ins antike Griechenland zurück. Dort diente er als Opfergabe in Tempeln. Beliebte Käsekuchen heutzutage sind der New York Cheesecake, Zitronen-Käsekuchen oder auch der japanische Käsekuchen, auch „Cotton Cheesecake“ genannt.

Für unseren Mohn-Käsekuchen verknetest du zuerst einen Mürbeteig und bäckst ihn im Ofen vor. Danach rührst du die Cremefüllung aus Quark, Zucker und Vanillepuddingpulver an und füllst sie auf den Teig. Den Abschluss bildet eine Mohnschicht aus gemahlenem Mohn, Milch, Butter, Zucker und Ei. Diese verteilst du auf der Quarkcreme und schiebst den Kuchen dann in den Ofen.

Dank der einfachen Zubereitung ist der Mohn-Käsekuchen auch für Backanfänger geeignet. Nach dem Backen sollte der Kuchen etwas abkühlen, damit er fest wird und sich gut schneiden lässt. Das Warten lohnt sich, denn der Geschmack entfaltet sich am besten, wenn der Kuchen vollständig ausgekühlt ist.

Eine tolle Variante ist auch der Käsekuchen mit Streuseln. Unser Dreh-dich-um-Kuchen mit Quark und Keksboden steht quasi auf dem Kopf, ist aber genauso lecker. Oder du backst dir passend zum Herbst einen leckeren Kürbis-Käsekuchen.