Dieser Mohn-Pie begeistert mit nussigem Geschmack

Diese Backkreation passt zu jeder Gelegenheit und wird deine Gäste begeistern: ein Mohn-Pie! Außen knusprig, innen wunderbar saftig, dazu ein hübsches Gittermuster, das schön mit der dunklen Füllung kontrastiert – so stellen wir uns einen perfekten Pie vor. Mit unserem Rezept kommst du schnell in den Genuss dieser Köstlichkeit, denn die Zubereitung ist weder schwierig noch sonderlich zeitaufwändig.

Mohn-Pie: so lecker wie die Blume schön ist

Warum lieben wir Mohn so sehr? Könnte es am Morphingehalt liegen, der uns etwas abhängig gemacht hat? Eher nicht, denn im handelsüblichen Backmohn kommen lediglich winzige Spuren dieses Opiats vor. Also keine Sorge! Vielmehr liegt es wohl am hohen Fettgehalt der kleinen schwarzen Samen. Der liegt bei bis zu 50 Prozent. Auch das ist kein Grund zur Sorge, denn darin enthalten sind jede Menge mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die ausgesprochen gesund sind.

Eine essenzielle Fettsäure, die im Mohn in größeren Mengen vorkommt, ist die Linolsäure. Die braucht unser Körper, um lebensnotwendige Stoffwechselprozesse ablaufen zu lassen. Abgesehen davon enthält Mohn viel Calcium, Vitamin B1 und E. Viele, viele Gründe, die für ein großes Stück Mohn-Pie sprechen! Doch der größte Grund ist der Geschmack.

Mohn schmeckt mild würzig und knuspert so schön leise beim Hineinbeißen. Er gibt jeder Backware das gewisse, nussige Etwas und verhindert, dass sie zu süß oder fad schmeckt. Auch von unserem knusprigen Mohn-Pie wirst du kaum die Finger lassen können. Wie immer kannst du das Rezept nach Herzenslust anpassen. Du kannst die Mohnfüllung beispielsweise mit etwas Rum oder Amaretto aufpeppen. Auch Zimt, Orangenaroma und Rosinen würden gut zu deinem Mohn-Pie passen.

Weil wir Mohn lieben, findest du bei Leckerschmecker noch mehr Rezepte mit den tollen Samen. Da wären etwa der klassische Mohn-Streuselkuchen oder die Mohn-Puddingschnitten zu erwähnen. Ein Mohnkuchen mit Eierlikör und Schmand ist auch eine sehr leckere Idee!