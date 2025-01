Diese Mohn-Puddingschnitten solltest du dir nicht entgehen lassen

Magst du gern Puddingschnitten? Was für eine Frage, denn wer mag die nicht? Aber hast du sie auch schon mal mit Mohn probiert? Wenn nicht, dann hast du definitiv etwas verpasst! Wir zeigen dir heute, wie einfach du Mohn-Puddingschnitten zubereiten kannst.

Rezept für Mohn-Puddingschnitten

Pudding nicht zu mögen ist schwierig, denn die cremige Masse passt zu so gut wie jeder anderen süßen Zutat. Ich könnte Pudding immer zum Nachtisch essen. Irgendwie hat die nach Vanille schmeckende Masse etwas Beruhigendes, was mich glücklich macht. Ihn in Kuchen zu verwandeln, das habe ich allerdings noch nicht so oft versucht. Bis ich dann diese Mohn-Puddingschnitten ausprobierte. Seitdem kann ich mir keine Zeit mehr ohne diesen Kuchen vorstellen.

Die Zubereitung von Mohn-Puddingschnitten ist ebenso einfach, wie sie lecker ist. Zuerst bereitest du einen einfachen Boden aus Butterkeksen, flüssiger Butter und Mohnsaat zu. Darauf gibst du dann die Puddingmasse, die wir mit etwas Schmand noch cremiger machen. Getoppt wird das Ganze von noch etwas mehr Mohn. Das war es auch schon und nachdem der Kuchen dann für etwa 40 Minuten in den Ofen ist, ist er schon fertig. Kurz darauf kannst du deine Zähne in noch warmen, wunderbar cremigen Puddingkuchen schlagen.

