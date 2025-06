Diese Mohn-Puddingschnitten vom Blech solltest du dir nicht entgehen lassen

Magst du gern Puddingschnitten? Was für eine Frage, denn wer mag die nicht? Aber hast du sie auch schon mal mit Mohn probiert? Wenn nicht, dann hast du definitiv etwas verpasst! Wir zeigen dir heute, wie einfach du Mohn-Puddingschnitten zubereiten kannst. Dieser Blechkuchen hat es in sich, denn er ist einfach zubereitet und eignet sich für viele Esser und Esserinnen gleichzeitig.

Rezept für Mohn-Puddingschnitten vom Blech

Pudding nicht zu mögen ist schwierig, denn die cremige Masse passt zu so gut wie jeder anderen süßen Zutat. Ich könnte Pudding immer zum Nachtisch essen. Irgendwie hat die nach Vanille schmeckende Masse etwas Beruhigendes, was mich glücklich macht. Ihn in Kuchen zu verwandeln, das habe ich allerdings noch nicht so oft versucht. Bis ich dann diese Mohn-Puddingschnitten ausprobierte. Seitdem kann ich mir keine Zeit mehr ohne diesen Kuchen vorstellen.

Noch dazu sind Mohn-Puddingschnitten ein Blechkuchen. Das macht sie perfekt für mehrere hungrige Naschkatzen, die Lust auf Kuchen haben. Oder du deckst das blech einfach ab und transportierst den Kuchen zum nächsten Picknick. Klingt gut? Na, dann wollen wir mal loslegen.

Die Zubereitung von Mohn-Puddingschnitten ist ebenso einfach, wie sie lecker ist. Zuerst bereitest du einen einfachen Boden aus Butterkeksen, flüssiger Butter und Mohnsaat zu. Darauf gibst du dann die Puddingmasse, die wir mit etwas Schmand noch cremiger machen. Getoppt wird das Ganze von noch etwas mehr Mohn. Das war es auch schon und nachdem der Kuchen dann für etwa 40 Minuten in den Ofen ist, ist er schon fertig. Kurz darauf kannst du deine Zähne in noch warmen, wunderbar cremigen Puddingkuchen schlagen.

Mohn-Puddingschnitten Nele 3.77 ( 88 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. ca. 20×25 cm, z.B. hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 150 g Butterkekse

80 g Butter flüssig

3 EL Mohn Für die Füllung: 500 ml Milch

100 g Zucker

2 Pck. Vanillepuddingpulver

400 g Schmand

2 Eier

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

3 EL Mohn Zubereitung Zerstoße die Butterkekse und vermische sie mit der flüssigen Butter und dem Mohn. Drücke die Masse in eine eckige Backform.

Nimm von der Milch einige EL ab und vermische sie mit dem Puddingpulver.

Bringe die restliche Milch mit dem Zucker zum Kochen. Rühre den Puddingmix hinein und köchele das Ganze für etwa 2 Minuten, bis es andickt.

Lass die Masse kurz abkühlen und vermenge sie dann mit Schmand, Eiern, Vanillezucker und einer Prise Salz. Gib die Masse auf den Boden und streue Mohn darüber.

Backe den Kuchen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für etwa 40 Minuten.

