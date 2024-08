Saftiger Mohnkuchen mit Kirschen aus der Kastenform: einfaches Rezept

Einfache Kastenkuchen sind für eine schnelle Kuchentafel immer die richtige Wahl. Ihr Teig ist meist einfach zusammengerührt und im Nu stehen sie im Ofen. Das Beste an ihnen: Man kann ihre Rezeptur anpassen, wie man gerade lustig ist. Wir zum Beispiel hatten große Lust auf einen Mohnkuchen mit Kirschen. Hier kommt das Rezept!

Einfaches Rezept für Mohnkuchen mit Kirschen

Die Basis für diesen Mohnkuchen mit Kirschen ist ein einfacher Rührteig. Der ist einfach zubereitet und gelingt immer, denn im Grunde muss man für diesen nur alle Zutaten zusammenrühren. Zum Schluss fügst du dann noch Mohn hinzu und rührst diesen nur eben so unter, sodass sich ein Muster im Teig ergibt. Oben auf den Kuchen kommen vor dem Backen einige Schattenmorellen und ab geht’s in den Ofen.

Mohnkuchen mit Kirschen passt zu jeder Kuchentafel. Der nussige Geschmack des Mohns schmeckt Groß und Klein und die süßen Kirschen sehen nicht nur toll aus, sondern verleihen dem Kuchen eine Saftigkeit und herrliche Süße. Zudem ist Mohn gesund, denn er enthält viel Vitamin B1, welches einen guten Effekt auf das Nerven- und Herzmuskelgewebe hat.

Unseren Mohnkuchen mit Kirschen kannst du je nach Geschmack abwandeln, wie du magst. Füge zum Beispiel Zitronenabrieb und -saft zum Teig hinzu oder ersetze die Kirschen durch Heidelbeeren. Erlaubt ist, was schmeckt und du vielleicht sowieso gerade zu Hause herumliegen hast. Bestäube den Kuchen vor dem Servieren leicht mit Puderzucker, dann sieht er besonders hübsch aus.

Auch ein Hit: Unser Mohnkuchen mit Eierlikör und Schmand. Der ist so lecker, den könnten wir wirklich jeden Tag essen. Unser Mohnkuchen mit Streuseln erinnert an die Kindheit und dieser Mohnstriezel schmeckt, als wäre es frisch vom Bäcker! Jetzt backen wir aber erst mal den Mohnkuchen mit Kirschen. Also, schmeiß den Ofen an und ran!