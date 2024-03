Mohnstriezel wie vom Bäcker einfach selbst backen

Es gibt fast nichts Schöneres als frischen Kuchenduft, der durch das Haus strömt. Heute schnuppern wir den Duft von frisch gebackenem Hefeteig, kombiniert mit dem Aroma von Mohn und Walnüssen, denn wir backen Mohnstriezel. Mit Streuseln und Zuckerguss verzehrt, schmeckt er wie vom Bäcker.

Der Mohnstriezel hat seine Wurzeln in der europäischen Backtradition, insbesondere in Ländern wie Österreich, Deutschland, Ungarn und Tschechien. Ursprünglich als Festtagsgebäck für Weihnachten und Ostern gedacht, hat er im Laufe der Jahre seinen Weg auch in den Alltag gefunden und erfreut sich heute weltweit großer Beliebtheit.

Neben der klassischen Füllung mit Mohn und Walnüssen gibt es zahlreiche Variationen des Mohnstriezels. Er lässt sich auch mit Marmelade, anderen Nüssen, Rosinen oder Schokolade füllen. So kannst du den Striegel ganz an deine Vorlieben und die Jahreszeit anpassen.

Nussig, nussiger, Mohnstriezel

Wir backen unseren Mohnstriezel passend zu Ostern heute ganz traditionell mit Mohn, Walnüssen und köstlichen Butterstreuseln.

Das Besondere am Mohnstriezel ist, neben seinem nussigen Geschmack, die Flechttechnik, die ihm seine hübsche Optik verleiht. Die kunstvollen Zöpfe können je nach Region und Familientradition variieren und machen jedes einzelne Gebäck zu einem einzigartigen Kunstwerk.

Du liebst Mohn und kannst gar nicht genug von ihm bekommen? Dann probiere unseren leckeren Mohnkuchen mit Streuseln und Pudding oder unseren modernen Mohn-Käse-Kuchen. Aber auch die österreichischen Mohnzelten sind superlecker und passen perfekt in die Vorweihnachtszeit.

Vom Duft und seinem schmackhaften Aussehen angelockt, werden sich deine Gäste gleich daran machen, den Mohnstriezel zu verspeisen. Also, schnapp dir deine Schürze, heize den Ofen vor und lass uns gemeinsam einen duftenden Mohnstriezel backen!