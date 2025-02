Diese Pfannkuchen mit Mohn sind unheimlich lecker

Pfannkuchen gehen einfach immer. Ob zum Frühstück, Mittag oder sogar Abendessen, zu jeder Gelegenheit gibt es eine Variante der dünnen Fladen, die super passt. Wie wäre es mal mit einer besonderen Frühstücksversion? Mohnpfannkuchen bringen mit ihren kleinen, knackigen Samen nicht nur eine Extraportion Aroma, sondern auch eine spannende Textur mit. Perfekt für ein Frühstück der besonderen Art.

Mohnpfannkuchen: einfach nur gut

Was gibt es Schöneres, als vom Duft von Pfannkuchen aus dem Bett gelockt zu werden? Nicht wirklich viel. Gut, diese Mohnpfannkuchen wirst vermutlich du selbst zubereiten, wenn du dieses Rezept liest. Aber auch verschlafen vor dem Herd zu stehen und den Pfannkuchen beim Ausbacken zuzuschauen, kann etwas Gemütliches haben. Besonders, wenn sie so hübsch aussehen wie diese hier.

Die Mohnpfannkuchen bestehen aus einem ganz gewöhnlichen Pfannkuchenteig. Dieser wird aus Mehl, Eiern, Milch, Sprudelwasser und Salz gerührt. Sprudelwasser? Ja genau, denn dieses sorgt dafür, dass der Teig extra zart wird. Außerdem brauchst du noch Zucker, Mohn und Zitronenschale. Rühre den Teig an und lass ihn eine halbe Stunde ruhen, damit er geschmeidiger wird.

Während du wartest, versorgen wir dich mit ein paar Fun Facts über Mohn. Er gilt als eine der ältesten Kulturpflanzen des europäischen Kontinents und wurde schon vor über 7000 Jahren, also während der Jungsteinzeit, angebaut. Ursprünglich galten die kleinen schwarzen Samen als Arzneimittel, denn das aus ihnen gewonnene Öl hat eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung. Etwa ab dem 16. Jahrhundert war er aus Klosterbäckereien als Zutat nicht mehr wegzudenken. Da Mohn neben Backwaren auch in der Opiumherstellung Gebrauch findet, sind hierzulande nur morphinarme Sorten zugelassen. Geschätzt werden die Samen daher nicht für ihre entspannende Wirkung, sondern ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und ihre Nährstoffdichte. Perfekt, wenn du dich gesund ernähren willst!

Das war doch spannend. Dann ist es jetzt an der Zeit, die Mohnpfannkuchen auszubacken 🛒. Serviere sie am besten mit etwas Ahornsirup oder einem guten Klecks Joghurt und etwas Orangenschale. So lecker kann einfach sein!

Pfannkuchen schmecken einfach immer und wir probieren immer wieder neue Sorten aus. Wie wäre es mal mit cremigen Schmand-Pfannkuchen oder Schoko-Pfannkuchen mit Apfelfüllung? Wer es deftig mag, wird diese Haferflockenpfannkuchen mit Lachs und Frischkäse lieben.

Mohnpfannkuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl

2 EL Zucker

1 Prise Salz

2 EL Mohnsaat

2 Eier

400 ml Milch

100 ml Sprudelwasser

1 TL Bio-Zitronenschale

Pflanzenöl Zum Servieren: Ahornsirup

Joghurt

Bio-Orangenschale Zubereitung Vermische das Mehl mit Zucker, Salz und Mohn in einer Schüssel. Schlage die Eier dazu und rühre sie mit der Milch unter, bis ein glatter Teig entsteht. Gib das Sprudelwasser und die Zitronenschale dazu und verrühre alles gut.

Lass den Teig etwa 15 Minuten ruhen, damit sich die Zutaten gut verbinden.

Erhitze eine Pfanne und gib einen Schluck Pflanzenöl hinein.

Gieße eine kleine Kelle Teig in die Pfanne und schwenke sie, damit sich der Teig dünn verteilt. Brate den Pfannkuchen bei mittlerer Hitze, bis er goldbraun ist, dann wende ihn und backe die andere Seite ebenfalls aus. Wiederhole den Vorgang mit dem restlichen Teig und halte die fertigen Mohnpfannkuchen warm.

