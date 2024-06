Partysnack aus dem Ofen: herzhaftes Monkey Bread

Vermische das Mehl, die Hefe, den Zucker und das Salz in einer großen Schüssel miteinander. Forme dann eine Mulde in der Mitte und gieße das lauwarme Wasser hinein. Rühre das Mehl mit einer Gabel langsam vom Rand der Mulde in das Wasser ein, bis ein Teig entsteht.