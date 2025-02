Müsli-Pancakes: So startest du lecker und gesund in den Tag

Diese köstlichen Müsli-Pancakes versorgen dich direkt zum Tagesstart mit einer guten Portion Energie. Ein gesundes Rezept, das du ganz leicht anpassen kannst. Bereite dir jetzt dein neues Lieblingsfrühstück vor!

Müsli-Pancakes für einen gesunden Tagesstart

So sättigend hast du Pfannkuchen noch nie gegessen: Die Müsli-Pancakes backst du mit Zutaten, die viel Eiweiß und gute Nährwerte mit sich bringen. Je nachdem, für welches Topping du dich entscheidest, erhältst du außerdem immer wieder einen neuen Mix an verschiedenen Geschmacksnoten.

Vielleicht hast du einige der Zutaten, wenn nicht sogar alle, bereits im Schrank stehen. Also ab in die Küche, denn Pfannkuchen wollen gebacken und genossen werden! Für das Topping in diesem Rezept kannst du zu frischen Beeren greifen, falls sie gerade verfügbar sind. Ansonsten funktionieren tiefgekühlte Beeren natürlich genauso gut, sobald sie aufgetaut sind.

Die Liste der Zutaten ist etwas länger als bei normalen Pfannkuchen, aber dafür sind sie auch umso leckerer. Bei der Müslimischung kannst du entscheiden, was du am liebsten magst. Ganz egal, ob 5-Korn-Mischung, Dinkelmüsli oder ein Früchtemüsli. Nimm das, was dir am besten schmeckt und probiere aus, wie du den Teig variieren kannst.

Ansonsten werden die Müsli-Pancakes genauso leicht gebacken wie normale Pfannkuchen. Verrühre zunächst die Eier und die Buttermilch gut miteinander. Anschließend kannst du die trockenen Zutaten in einer Schale zusammen geben. Gieße dann nach und nach den Buttermilch-Ei-Mix, Joghurt und Öl dazu und verrühre alles kräftig.

Der Teig muss nun erst einmal ungefähr 30 Minuten ruhen. Sollte er danach zu dickflüssig sein, kannst du ihn einfach mit ein wenig Wasser verdünnen. Ansonsten kannst du den Teig jetzt nach und nach in eine Pfanne 🛒 geben und fertig backen. Stapel die Pancakes danach auf einen Teller, dekoriere sie mit ein paar Beeren und verteile etwas Puderzucker darüber. Guten Appetit!

Wenn du Lust auf noch mehr ausgefallene Rezepte für Pfannkuchen hast, dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Probiere doch mal unsere Pancakes aus dem Airfryer aus. Hüttenkäse-Pancakes sind wahre kleine Proteinwunder. Zwei absolute Lieblinge werden in Zimtschnecken-Pancakes vereint.

Müsli-Pfannkuchen Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Beerenmischung TK oder frisch

2 Eier

400 ml Buttermilch

100 g Müslimischung z.B. Mehrkorn, Dinkel, Frucht

200 g Mehl Type 405

1 Prise Salz

1 EL Zucker

2 TL Backpulver

200 g Joghurt

5 EL Öl

etwas Puderzucker Zubereitung Lass die Beeren auftauen, falls du TK-Beeren für das Rezept nutzt.

Verrühre Eier mit der Buttermilch. Gib Müsli, Mehl, Salz, Zucker und Backpulver in einer separaten Schüssel zusammen. Gieße nacheinander die Buttermilch-Ei-Mischung, Joghurt und 3 EL Öl hinein.

Lass den Teig für etwa 30 Minuten ruhen. Falls der Teig zu dickflüssig ist, kannst du ihn mit etwas Wasser verdünnen.

Erhitze das restliche Öl in einer Pfanne und brate nach und nach die Pfannkuchen darin. Dekoriere die Pancakes mit ein paar Beeren und bestreue sie mit etwas Puderzucker.

