Gesunder Snack: Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos

Ob vor dem Workout oder zum Nachmittagskaffee während der Arbeit, diese kernig-beerigen Haferriegel sind perfekt zum Mitnehmen und für einen schnellen Energie-Boost. Unser Rezept für Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos ist schnell und einfach zubereitet und versüßt dir auf gesunde Weise den Alltag.

Müsliriegel mit Cranberrys selber machen: So kannst du den Snack herstellen

Einige der Zutaten für die Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos hast du bestimmt schon im Vorratsschrank. Die Basis bilden Haferflocken und Kokosraspeln. Für zusätzlichen Crunch sowie wertvolle Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren kommen Nüsse deiner Wahl und Kürbiskerne hinzu. Die getrockneten Cranberrys sorgen für einen süß-säuerlichen Geschmack. Damit all die Zutaten auch zusammenkleben und daraus Müsliriegel entstehen, braucht es noch etwas Kokosöl, Honig und Nussmus. Vanille-Extrakt und eine Prise Salz runden die Müsliriegel-Mischung ab.

Im ersten Schritt röstest du die Haferflocken, Kokosraspeln, Nüsse und Cranberrys in der Pfanne an. Währenddessen kannst du in einem kleinen Topf Kokosöl, Honig, Nussmus, Vanille-Extrakt und eine Prise Salz miteinander vermischen. Im Anschluss fügst du die Mischung zu deinen gerösteten Zutaten hinzu und vermengst alles gut miteinander – fertig ist dein Müsliriegelteig!

Du kannst die Müsliriegel-Masse nun in eine große rechteckige Form geben und alles fest und glatt drücken. Danach kommt das Ganze in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, damit es fest werden kann. Zu guter Letzt musst du die Masse nur noch in Riegel schneiden. Alternativ kannst du auch eine Müsliriegel-Form 🛒 zum Portionieren verwenden.

Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken

100 g Kokosraspeln

80 g Nüsse z. B. Mandeln oder Cashews

80 g getrocknete Cranberrys

80 g Kürbiskerne

5 EL Kokosöl

5 EL Honig alternativ: Agavendicksaft oder Ahornsirup

120 g Erdnussmus alternativ: Mandel- oder Cashewmus

2 TL Vanille-Extrakt

1/4 TL Salz Zubereitung Röste die Haferflocken und Kokosraspeln in einer großen Pfanne für ca. 3-5 Minuten, bis sie leicht goldbraun sind.

Hacke währenddessen die Nüsse klein. Gib sie mit den Cranberrys und Kürbiskernen zu die Haferflocken-Kokos-Mischung.

Gib Kokosöl zusammen mit Honig, Erdnussmus, Vanille-Extrakt und Salz in einen kleinen Topf. Erhitze das Ganze unter Rühren für ein paar Minuten, bis alles gut miteinander vermischt ist.

Gib die flüssige Mischung zu den gerösteten Zutaten in der Pfanne. Vermenge alles gleichmäßig miteinander, bis die Müsliriegel-Mischung schön klebrig ist.

Lege eine Backform mit Backpapier aus. Verteile die Müsliriegel-Mischung gleichmäßig in der Form und drücke sie mit einem nassen Spatel fest, sodass die Oberfläche glatt ist und die Mischung bis in die Ecken reicht.

Stelle die Form für 30-40 Minuten in den Kühlschrank, bis alles fest geworden ist. Schneide die Müsliriegelmasse in 12 große Riegel. Notizen Du kannst die Müsliriegel in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank bis zu 2 Wochen aufbewahren. Ebenso lassen sie sich einfrieren.

