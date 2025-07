Köstliche Müslistangen: proteinreiche Frühstücksidee

Müslistangen sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihren Tag gesund, vollwertig und mit viel Energie starten möchten. Hüttenkäse verleiht den Stangen ihre herrlich saftige Konsistenz und sorgt gleichzeitig dafür, dass du lange satt bleibst. Ob du dir ein schnelles Frühstück gönnen möchtest oder nach einem gesunden Snack für zwischendurch suchst – diese Müslistangen sind die perfekte Wahl!

Einfaches Rezept für Müslistangen mit Haferflocken und Nüssen

Die Basis des Rezepts besteht aus einer Kombination von Haferflocken, Karotten und Nüssen, die reich an pflanzlichem Eiweiß und gesunden Fetten sind. Die Inhaltsstoffe liefern langanhaltend Energie und unterstützen Muskelerhalt und -aufbau. Besonders praktisch also, wenn du morgens, zwischendurch oder nach dem Training eine Kleinigkeit zu Essen suchst. Zudem sind die Müslistangen eine super Quelle für Ballaststoffe, was deine Verdauung fördert.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Müslistangen ist der Hüttenkäse, der für eine wunderbar lockere Konsistenz sorgt und eine echte Proteinbombe ist. Hüttenkäse ist reich an hochwertigem Eiweiß, besonders an Casein, einem langsam verdaulichen Protein, das dich über einen längeren Zeitraum sättigt. Damit sind die Müslistangen eine optimale Wahl für ein proteinreiches Frühstück, das dir den nötigen Energieschub für den Tag gibt.

Das Topping, in dem die Stangen gewälzt werden, bringt zusätzlichen Geschmack und einen angenehmen Crunch. Ob du dich für Sesam, Chiasamen oder gehackte Nüsse entscheidest – die Müslistangen lassen sich wunderbar an deinen persönlichen Geschmack anpassen. Ein weiterer Vorteil: Diese Brötchen verzichten auf industriellen Zucker. Die natürliche Süße kann zum Beispiel durch getrocknete Früchte oder ein wenig Honig hinzugefügt werden.

Die Müslistangen kannst du unkompliziert am Abend vorbereiten und am nächsten Morgen direkt genießen. Oder du backst gleich eine größere Menge und frierst sie ein. So hast du immer ein schnelles, gesundes Frühstück zur Hand, das nicht nur lecker ist, sondern dich auch mit wertvollen Nährstoffen versorgt. Probier die köstlichen Stangen aus und überzeuge dich selbst!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Selbst gebackene Brötchen sind ein Highlight für jedes Frühstück. Und schinden mächtig Eindruck, wenn du beim nächsten Brunch mit der Familie oder Freunden sagen kannst: „Die habe ich gebacken!“ Für den Einstieg empfehlen wir dir die einfachen Frühstücksbrötchen, die ohne Kneten auskommen. Auch richtig lecker sind unsere knusprigen Kartoffel-Brötchen. Und die Schafskäsebrötchen überzeugen mit würzigem Feta und frischen Kräutern. Komm, lass uns gemeinsam Brötchen backen!

Müslistangen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Stangen: 200 g Hüttenkäse⁠

2 Eier⁠

120 g feine Haferflocken online z.B. hier 🛒

1 TL Backpulver⁠

1 geriebene Karotte

40 g gehackte Haselnüsse

20 g gehackte Rosinen Für das Topping: Sesam, Mohn, feine Haferflocken Zubereitung Gib alle Zutaten für die Müslistangen in eine Schüssel und vermenge sie gründlich, bis ein homogener Teig entsteht.

Nimm die Zutaten für das Topping und vermische sie auf einem flachen Teller.

Forme aus dem Teig 6 längliche Stangen. Wälze sie im Topping, bis sie komplett bedeckt sind, und lege sie anschließend auf ein Backblech.

Backe die Müslistangen bei 180 °C für 30-35 Minuten im Ofen.

Lasse sie abkühlen, bevor du sie genießen kannst!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.