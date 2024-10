Mumienpfannkuchen: Halloween den ganzen Tag

Bald ist endlich Halloween! Wir lieben den schaurig-schönen Feiertag und zelebrieren ihn nicht nur mit gruseligen Kostümen, sondern ebenso gern mit kulinarischen Highlights. Je unheimlicher diese aussehen, desto besser. Und da Halloween nicht nur die Party am Abend ist, sondern schon morgens beginnt, hält uns nichts davon ab, den Feiertag bereits zum Frühstück einzuläuten. Mumienpfannkuchen dürfen da nicht fehlen.

Mumienpfannkuchen: schaurig-leckeres Halloweenfrühstück

Pancakes zum Frühstück sind immer eine gute Idee. Das süße Pfannengebäck schmeckt in allen Geschmacksrichtungen und Variationen und ist der perfekte Start in einen wunderschönen Tag. Wie könnte man solch ein Gericht noch besser machen? Eine einfache Möglichkeit gibt es: wir verzieren es auf niedliche Art und Weise. Und weil wir uns so über die Grusel-Saison freuen, liegt es natürlich nahe, den Pfannkuchen einen Mumien-Look zu verpassen.

Süßes oder Saures, gute Gaben, Verkleidung – es gibt so einige Halloween-Bräuche. Doch was steckt dahinter? Wir haben uns die Hintergründe der beliebtesten Traditionen angeschaut. Hier kannst du mehr dazu lesen!

Mumienpfannkuchen sind perfekt für ein Frühstück mit Kindern geeignet. Stell dir vor, wie du morgens gemeinsam mit den Kleinen in herbstlicher Vorfreude aufwachst, den Teig anrührst und die Pfannkuchen ausbäckst. Dann bekommen alle fleißigen Helferlein etwas Zuckerglasur und Zuckeraugen in die Hand gedrückt und schon geht’s ran ans Verzieren.

Haben alle ihre schaurig-niedlichen Kreationen fertig, geht es ans Schlemmen. Mmh, die Mumienpfannkuchen schmecken nach der Verzieraktion extra lecker. Halloween kann gar nicht schnell genug kommen!

Verwöhne dich und deine Lieben mit weiteren leckeren Halloween-Rezepten. Halloween-Monster-Cookies sind ebenso unheimlich wie lecker. Ganz wie diese Halloween-Pies, die mit gruseligen Gesichtern und einer fruchtigen Füllung punkten. Oder du bereitest etwas Deftiges zu, wie diese gefüllten Halloween-Eier.