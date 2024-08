Kuchen: So machst du schnelle Napoleon-Schnitten mit Blätterteig

Kennst du Napoleon-Kuchen? Das ist dieser vielschichtige Kuchen aus Blätterteig und Buttercreme, der auf jeder Kuchentafel der absolute Hingucker ist. Ähnlich wie bei einer Millefeuille wird Teig und Creme übereinandergeschichtet, und ähnlich wie bei einer Millefeuille ist die Zubereitung ziemlich aufwendig. Wir haben sie uns daher vereinfacht und zu kleinen Napoleon-Schnitten umgewandelt. Aber keine Sorge – trotz der reduzierten Zubereitung ist der Geschmack dennoch hervorragend. Hier ist unser leckeres Rezept.

Einfaches Rezept für Napoleon-Schnitten

Napoleon-Kuchen stammt ursprünglich aus Russland und ist ein meist rechteckiger Kuchen, der aus geschichtetem Blätterteig und Buttercreme besteht. Warum der Kuchen den etwas ausgefallenen Titel „Napoleon“ trägt, ist nicht ganz klar, es gibt aber einige Legenden. Eine besagt, dass der Kuchen erstmals 1912 bei einem Volksfest in Moskau gebacken wurde, um das 100-jährige Jubiläum des Sieges über Napoleon zu zelebrieren.

Nur leider ist die Zubereitung eines echten Napoleon-Kuchens mit seinen zwölf Schichten einfach etwas zu aufwendig. Viel einfacher sind unsere Napoleon-Schnitten, die garantiert auch denjenigen gelingen, die sich in der hauseigenen Backstube noch nicht ganz wohl fühlen.

Du benötigst zunächst eine Buttercreme, die du mit Kondensmilch verfeinerst. Da die Schnitten etwas Standhaftigkeit haben sollen, geben wir zudem zwei Eier hinzu. Du kochst die Zutaten zu einem Pudding und stellst diesen kalt. In der Zwischenzeit schneidest du eine Rolle Backpapier mit einem Pizzaschneider in kleine Quadrate und schiebst alles in den Ofen. Zerteile sie dann mit der Hand, mische sie mit der Creme und stelle den Kuchen in den Kühlschrank. Dann schneidest du das Ganze in Stücke. Nach einem ähnlichen Prinzip wie bei kaltem Hund machst du so ohne viel Aufwand einen köstlichen Kuchen, der alle begeistern wird.

Schau, was unsere Küche sonst noch für einfache Kuchenrezepte zu bieten hat! Da wäre die Erdbeerwaffeltorte ganz ohne Backen oder der köstlich gefüllte Marmor-Gugelhupf. Beide ebenfalls ein absoluter Hochgenuss.