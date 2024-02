Nasi Goreng: Dieser indonesische Klassiker ist ganz einfach zu kochen

Was weißt du über die indonesische Küche? Vermutlich nicht so viel. Dabei ist ein Reisgericht von diesem Inselsaat heute bei vielen Menschen unheimlich beliebt. Nasi Goreng kennen die meisten aus dem Tiefkühlregal. Dabei kann es so einfach zu Hause gekocht werden und ist eine super Möglichkeit, Reisreste aufzubrauchen. Also, ran an den Wok!

Nasi Goreng: einfache Zubereitung, riesiger Geschmack

Fragt man herum, was die beliebtesten Tiefkühlgerichte sind, ist Nasi Goreng ganz oben mit dabei. Tüte auf, die Gemüse-Reis-Mischung in die Pfanne geben und ein paar Minuten später ist das Ganze fertig. Dabei kannst du dieses indonesische Reisgericht eigentlich super einfach selber zubereiten. Dadurch ist es viel gesünder als die gekaufte Variante. Nasi Goreng heißt übersetzt übrigens schlicht „gebratener Reis“, und der Name ist Programm. Alles, was du dafür brauchst, sind gekochter Reis, Hähnchen und Gemüse. Dazu schmeckt eine einfache Soße und ein knusprig gebratenes Spiegelei.

Nasi Goreng ist auch eine ideale Resteverwertung. Der gekochte Reis muss so trocken wie möglich sein, um optimal angebraten werden zu können. Daher ist das Gericht eine perfekte Möglichkeit, übrig gebliebenen Reis vom Vortag zu verwenden. So sparst du ordentlich Zeit und reduzierst die Lebensmittelverschwendung.

Du musst übrigens nicht extra für das Gemüse einkaufen gehen. Schau erstmal, was du noch im Kühlschrank hast. Auch Chinakohl, Brokkoli, Frühlingszwiebeln und Zucchini schmecken sehr gut zu Nasi Goreng. Serviere es mit Sweet-Chili-Soße oder einer schärferen Soße nach Wahl. Das perfekte, einfache Feierabendgericht!

