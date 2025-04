Natürlich Eier färben: Bunte Ostereier ohne Farbstoffe

Was wäre Ostern ohne bunte Eier? Nicht ansatzweise das Fest, das wir kennen und lieben. Knallig gefärbte Eier gehören einfach dazu. Es gibt zahlreiche Varianten auf dem Markt: Eier im Metallic-Look, in Marmor-Optik oder schlicht und ergreifend in allen Farben des Regenbogens. In den letzten Jahren ist immer mehr der Trend aufgekommen, natürlich Eier zu färben. Wir haben’s ausprobiert und verraten dir, welche Stoffe sich am besten eignen.

Warum färben wir eigentlich Ostereier?

Dass es Eier zu Ostern gibt, geht daraus hervor, dass das Ei als Symbol für neues Leben steht. Somit symbolisieren diese Jesus‘ Auferstehung nach der Kreuzigung. Aber warum bunte Eier? Das kommt noch aus dem Mittelalter. Zwischen Aschermittwoch und Karfreitag war der Konsum von Eiern aufgrund der Fastenzeit verboten. Da die Hühner jedoch weiter Eier legten, wurden diese gekocht, um sie haltbarer zu machen. Diese gekochten Eier wurden dann rot eingefärbt, um sie später von den Frischen unterscheiden zu können.

Heute ist das Eierfärben ein beliebter Osterbrauch. Mit einem wachsenden Bewusstsein für die Auswirkungen von Lebensmittelverschwendung schauen sich viele Menschen nach nachhaltigeren Alternativen um. Wir zeigen dir, mit welchen Lebensmittelresten und anderen Tricks du natürlich Eier färben kannst.

Zu Ostern isst man schon mal das ein oder andere Ei am Tag. Doch was passiert, wenn du jeden anderen Tag auch ein Ei essen würdest? Finde es in unserem Leckerwissen heraus! Dort zeigen wir dir auch, was du neben Eier natürlich färben mit deinen Obst- und Gemüseresten anstellen kannst.

Natürlich Eier färben: Tipps und Tricks

Wenn du natürlich Eier färben möchtest, muss du ein paar Dinge beachten. Das beginnt mit der Wahl des Topfes. Am besten geeignet ist ein Emaille-Topf 🛒, da Edelstahl die Farbe verändern kann.

Um natürlich Eier zu färben, musst du erst einmal einen Sud aus deinen gewählten Zutaten kochen. Koche die farbgebenden Stoffe 20-30 Minuten in 1-2 Litern Wasser. Er darf ruhig richtig dunkel und farbintensiv sein. Füge dann die Eier hinzu und koche sie für 10 Minuten sprudelnd. Möchtest du eine gleichmäßige Färbung, entferne vorher die Farbgeber und bewege die Eier beim Kochen mit einem Löffel.

Ein Tipp für helle Farben: Für Eier, die gelb oder orange gefärbt werden sollen, eignen sich weißschalige Eier besser als braune.

Mit diesen Zutaten kannst du natürlich Eier färben

Karottenschalen geben Eiern eine orangegelbe Farbe. Sammle hierfür 250 g Karottenschalen. Falls du nicht so viele auf einmal bekommst, kannst du die Schalen auch in einem Beutel im Tiefkühler sammeln und herausholen, wenn du sie brauchst. Gib die Schalen in 500 ml Wasser und koche sie 30 Minuten lang.

Zwiebelschalen färben die Eier goldbraun oder dunkellila, je nachdem welche Zwiebeln du verwendest. Du brauchst mindestens eine Handvoll, gerne aber auch mehr. Koche diese mindestens 20 Minuten in 500 ml Wasser, bevor du die Eier hinzugibst.

Kurkuma eignet sich, um Eier natürlich gelb zu färben. Gib dafür einen gehäuften Teelöffel Pulver in einen halben Liter Wasser und koche den Sud etwa zehn Minuten lang.

Kaffeesatz eignet sich natürlich für eine dunkelbraune Farbe. Sammle Kaffeesatz, bis du 30-50 Gramm hast und setze diesen mit zwei Litern Wasser auf.

Rotkohl wird gerne im Kühlschrank vergessen. Wenn er dann schon etwas alt aussieht, schmeiß ihn nicht weg! Schneide ihn klein und setze 250 Gramm in einem Liter Wasser auf. Er färbt die Eier violett bis blau, je nach Säuregehalt im Wasser. Du kannst für einen helleren lila Ton etwas Essig ins Kochwasser geben.

