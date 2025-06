Perfekt für die Kaffeepause: dein sommerlich-fruchtiges Kuchen-Highlight

Unser Nektarinen-Buttermilch-Kuchen schmeckt nach Sommer und Sonnenschein im Obstgarten! Die Buttermilch sorgt für leichte Frische, Mandeln geben eine nussige Note, und die saftigen Nektarinen setzen fruchtige Highlights. Egal, ob du Lust auf ein gemütliches Kaffeekränzchen hast oder einfach nur etwas naschen willst – dieser Kuchen ist genau richtig!

Rezept für Nektarinen-Buttermilch-Kuchen: fluffig, fruchtig und saftig

Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, wenn ich sehe, dass es im Supermarkt die ersten Nektarinen zu kaufen gibt. Für mich macht sie die Kombination aus süß, säuerlich und richtig schön saftig einfach unwiderstehlich. Und im Gegensatz zu Pfirsichen kommen sie ganz ohne die haarige Haut daher. Die kann ich nämlich einfach nicht ausstehen. Aber sei’s drum!

Meistens snacke ich Nektarinen einfach so zwischendurch. Hinterher klebt dann nicht selten überall Nektarinensaft an mir. Ein Kuchen scheint da die perfekte Möglichkeit, dieses Chaos zu umgehen. Und sind wir mal ehrlich: Kuchen macht sowieso immer alles besser!

Das Tolle an diesem Rezept für Nektarinen-Buttermilch-Kuchen: Es ist wie so viele Kuchenrezepte bei Leckerschmecker ganz einfach zuzubereiten und braucht gar nicht viele Zutaten. Denn es handelt sich um einen normalen Rührteig, den wir mit Buttermilch verfeinern. Am Schluss kommen Nektarinen und Mandelblättchen auf den Teig, bevor es in den Ofen geht. Serviert wird der Kuchen mit etwas Puderzucker. Lecker!

Wenn du noch mehr willst, gönn dir eine Portion frisch geschlagene Sahne und eine Tasse Tee oder Kaffee dazu. Diese Kombi sorgt bei mir immer für absolute Glücksgefühle.

Gerade keine Nektarinen zu Hause? Dann wandele den Kuchen ab und verwende ein anderes Obst deiner Wahl. Fantastisch schmeckt das Ganze auch mit Mandarinen oder Kirschen. Probier’s aus!

Lust auf noch mehr Gebäck mit Nektarinen? Dann könnte auch diese Blätterteigtarte mit Nektarinen was für dich sein. Richtig lecker schmecken darüber hinaus auch ein Pfirsich-Crumble oder ein Pfirsich-Quark-Kuchen vom Blech. Viel Spaß beim Nachmachen!

Nektarinen-Buttermilch-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (24 cm, online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 4 Nektarinen

200 g Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Backform

170 g Puderzucker plus etwas mehr zum Bestäuben

1/2 Vanilleschote Mark, online erhältlich, z.B. hier 🛒

6 Eier

360 g Mandelmehl selbst gemacht oder online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz

200 ml Pfirsich-Buttermilch

100 g Mandelblättchen optional Zubereitung Heize den Backofen auf 175°C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Springform ein.

Halbiere und entkerne die Nektarinen. Schneide sie in dünne Spalten.

Schlage Butter, Zucker und das Mark der Vanilleschote schaumig. Rühre dann einzeln die Eier unter.

Vermenge das Mehl mit dem Backpulver und einer Prise Salz. Siebe es zur Butter-Zucker-Ei-Masse und vermische alles gründlich.

Rühre die Buttermilch unter, bis ein glatter Teig entsteht.

Verteile die Nektarinen dekorativ auf dem Kuchen.

Backe den Kuchen für ca. 25 Minuten. Bestreue ihn dann mit ein paar Mandelblättchen und backe ihn nochmals 15 Minuten. Mach die Stäbchenprobe, um zu sehen, ob er durch ist. Der Kuchen ist fertig, wenn das Stäbchen ohne Teigreste zurückkommt und der Kuchen goldgelb gebacken ist.

Lass den Kuchen vollständig auskühlen, bevor du ihn aus der Form löst und optional mit Puderzucker bestäubst, bevor du ihn genießt.

