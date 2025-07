Caprese mal anders: Sag Ja zu diesem sommerlichen Genuss

Tomate-Mozzarella ist ein Duo, das immer geht! Im Sommer werden wir in der Küche jedoch mal etwas kreativ und greifen auf saisonale Zutaten zurück. Und wer gerne Fisch isst, kommt hier auch auf seine Kosten. Neugierig? Dann entdecke, wie du die Nektarinen-Räucherlach-Caprese zubereitest!

Rezept für Nektarinen-Räucherlachs-Caprese

Ich liebe die Kombi aus süß und salzig beziehungsweise aus gegensätzlichen Geschmäckern. Jetzt im Sommer bietet es sich an, saisonale Früchte in Rezepte zu integrieren und ihre fruchtige Süße in herzhaften Rezepten zu nutzen. Dieses Mal habe ich mir die Nektarine ausgesucht. In meinem Lieblingsobst-Ranking schafft sie es mit Erdbeeren und Kirschen an die Spitze. Jede Woche wandert beim Einkaufen eine ganze Schale der Steinfrucht in den Einkaufskorb. Süß-säuerlich, saftig und farbenfroh – das schreit für mich nach Sommer!

Vor allem Caprese ist ein Rezept, das supervielseitig ist und sich wunderbar abwandeln lässt. Tomaten schmecken ja auch recht fruchtig. Warum sie also nicht gegen etwas noch Fruchtigeres austauschen?

In unserem Rezept für Nektarinen-Räucherlachs-Caprese trifft würziger Räucherlachs auf zarten milden Mozzarella und auf süße Nektarinen. Abgerundet wird das Ganze durch geröstete Pinienkerne, die eine nussige Note mit ins Spiel bringen sowie Basilikum-Pesto und ein Hauch Zitronensaft. Es ist ein perfektes Spiel von Kontrasten, die den Gaumen immer wieder neu überraschen.

Am besten schmeckt das Ganze mit frischem knusprigem Ciabatta oder Focaccia. Reibst du die Brotscheiben mit etwas Knoblauch ein, schmeckt alles noch intensiver. Aber auch eine dünne Scheibe geröstetes Vollkornbrot passt wunderbar dazu und setzt ein interessantes geschmackliches Highlight. Lass es dir schmecken!

Lass dir auch mal diesen frischen Nektarinen-Salat schmecken oder probiere Nektarinen-Bruschetta! Es darf nochmal etwas mit Fisch sein? Dann ist ein Salat mit Räucherlachs und Hüttenkäse eine gute Idee. Lass es dir schmecken!

Nektarinen-Räucherlachs-Caprese Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Nektarinen

1 Kugel Mozzarella ca. 150 g

150 g Räucherlachs

1 Handvoll Pinienkerne

1 Handvoll frischer Rucola

2 EL Basilikum-Pesto z.B. dieses hier 🛒

2 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

1 Spritzer Zitronensaft optional

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Chiliflocken Zubereitung Wasche die Nektarinen und schneide sie in dünne Spalten und den Mozzarella in Scheiben. Zerreiße den Räucherlachs in Streifen bzw. mundgerechte Stücke.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze goldbraun. Stell sie zur Seite und lass sie abkühlen.

Gib etwas Rucola auf einen Teller und verteile die Nektarinen, den Räucherlachs und den Mozzarella abwechselnd auf dem Salatbett.

Beträufle die Caprese mit dem Pesto sowie dem Olivenöl. Wenn du möchtest, füge noch einen Spritzer frischen Zitronensaft hinzu.

Würze alles leicht mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken.

Streue zum Abschluss die gerösteten Pinienkerne darüber und serviere die Caprese direkt.

