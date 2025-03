Lauwarmer Nudel-Artischockensalat zum Wohlfühlen

Schnell, einfach und voller Geschmack – diesen lauwarmen Nudel-Artischockensalat könnte ich immer wieder essen. Ideal nach einem langen und anstrengenden Tag und ganz schnell nachgekocht. Eine perfekte Mischung aus frischem Gemüse, sättigenden Nudeln und aromatischen Pesto.

Diesen Nudel-Artischockensalat hast du im Handumdrehen zubereitet

Der Nudel-Artischockensalat passt zu jeder Situation. Ob als warme Hauptspeise, Beilage zu leckeren Grillgerichten oder erfrischendes Highlight für dein nächstes Picknick – dieser Salat ist vielseitig einsetzbar.

Seine mediterranen Aromen bringen dich gedanklich sofort in deinen letzten Sommerurlaub zurück. Die Kombination aus fruchtigen Tomaten, würzigen Oliven und herzhaften Artischocken ist einfach herrlich. Köstlich abgerundet von frischem Basilikum und Parmesan schmeckt dieser Salat himmlisch gut!

Schneide zuerst alle Zutaten, die kleingeschnitten werden müssen, damit du sie am Ende ganz entspannt zusammengeben kannst. Halbiere die Tomaten, schneide die Zwiebeln und Knoblauchzehen klein und die Oliven in Ringe. Alternativ kannst du den Knoblauch auch mit einer Knoblauchreibe 🛒 zerkleinern.

Koche anschließend die Nudeln in leicht gesalzenem Wasser. In der Zwischenzeit kannst du die Zwiebeln und den Knoblauch anschwitzen. Gib, sobald die Zwiebeln glasig sind, das restliche Gemüse dazu und brate es kurz mit an.

Schmecke danach alles ab, rühre das Pesto unter und vermenge die Nudeln in der Pfanne. Serviere den Salat mit frischen Basilikumblättern und Parmesan nach deinem Geschmack. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr himmlische Rezepte für wunderbare Pastagerichte. In nur 15 Minuten zauberst du dir einen lauwarmen Nudelsalat mit Tomaten. Genau wie dieses Rezept völlig ohne Mayo auskommt, musst du unbedingt auch diesen Nudelsalat probieren. Falls du es etwas fruchtiger haben möchtest, dann wird dich unser Nudelsalat mit Orangen begeistern.

Nudel-Artischockensalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Cherry-Romatomaten

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

200 g Artischockenherzen

100 g Oliven schwarz

1 Prise Salz

500 g Farfalle

2 EL Olivenöl

1 Prise Pfeffer

Pesto rot oder grün, nach Belieben

10 g Basilikum frisch

Parmesan nach Belieben Zubereitung Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schäle Zwiebeln und Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in grobe Würfel und hacke den Knoblauch klein. Lass die Artischocken und Oliven abtropfen. Schneide die Oliven in Ringe.

Erhitze leicht gesalzenes Wasser in einem Topf und koche die Nudeln al dente.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebeln darin glasig. Gib kurz bevor die Zwiebeln glasig werden den Knoblauch hinein. Füge Artischocken, Tomaten und Oliven hinzu und brate alles gemeinsam für 2 Minuten an.

Nimm die Pfanne vom Herd, würze alles mit Salz und Pfeffer und rühre das Pesto unter.

Wasche das Basilikum, schüttel ihn trocken und zupfe die Blätter ab. Gieße die Nudeln ab und vermenge sie mit dem Pfanneninhalt.

Verteile den Salat auf Tellern und serviere ihn mit Parmesan und dem Basilikum.

