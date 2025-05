Nudel-Spargel-Frittata: leckerer Sattmacher

Du hast Nudeln übrig und noch Gemüse im Kühlschrank? Dann probiere diese Nudel-Spargel-Frittata aus! Dieses Gericht bringt Frühling auf den Teller und verbindet herzhaften Geschmack mit einer angenehmen Leichtigkeit. Die Frittata ist perfekt für ein schnelles Abendessen, ein Picknick oder sogar als Meal Prep fürs Büro.

Diese Nudel-Spargel-Frittata ist einfach lecker

Die Frittata stammt ursprünglich aus Italien und ähnelt dem spanischen Omelett. In vielen italienischen Haushalten zählt sie zu den beliebtesten Alltagsgerichten, weil sie sich schnell zubereiten lässt und sich hervorragend zur Resteverwertung eignet. Besonders in Süditalien findest du die Frittata in unzähligen Variationen – mit Kartoffeln, Zucchini oder eben wie hier mit Pasta und frischem Spargel.

Was die Frittata besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie warm oder kalt essen, zum Frühstück oder als leichtes Mittag- oder Abendessen servieren.

Für diese Variante der Nudel-Spargel-Frittata brauchst du nur wenige Zutaten. Neben übrig gebliebenen Nudeln, kommen noch grüner Spargel, eine Zwiebel, Eier, Sahne und geriebener Käse hinein. Gewürzt wird sie mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss.

Die Zubereitung ist ebenso einfach wie die Zutatenliste. Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn in Stücke. Schäle und hacke die Zwiebel.

Verwendest du keine Nudeln vom Vortag, koche sie in Salzwasser al dente und lass sie danach abtropfen. Verrühre nun die Eier mit der Sahne und dem Käse und würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Erhitze etwas Öl in einer ofenfesten Pfanne und brate die Zwiebel und den Spargel darin an. Gib die Nudeln dazu und gieße die Ei-Sahne-Mischung darüber. Lass die Frittata stocken und stelle sie abschließend für 5 Minuten in den Ofen, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist.

Probiere die Nudel-Spargel-Frittata aus, wenn du etwas Herzhaftes suchst, das schnell geht und trotzdem besonders schmeckt. Ob mit Parmesan, Ricotta oder einem Hauch Zitrone – du kannst das Gericht wie immer noch nach deinem Geschmack anpassen. Dabei bleibt es stets einfach, sättigend und voller Geschmack.

Ebenso lecker sind auch die Spargel-Ziegenkäse-Frittata und die Chips-Frittata. Magst du es noch einfacher, backe dir eine Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech. Oder frage unseren Koch-Bot nach weiteren Frittata-Rezepten.

Nudel-Spargel-Frittata

Zubereitungszeit 30 Minuten Min.
Gesamtzeit 30 Minuten Min.
Portionen 4
Zutaten

400 g Penne Rigate

1 Bund grüner Spargel

1 Zwiebel

8 Eier

100 g Schlagsahne

4 EL geriebener Käse

Salz und Pfeffer nach Belieben

1 Prise Muskatnuss optional

2 EL Öl Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Koche die Nudeln in Salzwasser bissfest.

Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide ihn in Stücke.

Schäle die Zwiebel, halbiere sie und würfele sie.

Verquirle Eier und Sahne miteinander. Rühre den Käse unter und würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Erhitze das Öl in einer ofenfesten Pfanne 🛒 und brate Zwiebel und Spargel darin 3-4 Minuten an.

Gieße die Nudeln ab und lasse sie abtropfen. Gib sie mit in die Pfanne.

Nun gießt du die Eier-Sahne-Mischung darüber und lässt sie 5 Minuten bei mittlerer Hitze stocken.

Stelle die Pfanne für 5 Minuten in den Ofen, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist.

Hole die Nudel-Spargel-Frittata aus dem Ofen und serviere sie heiß oder lauwarm.

