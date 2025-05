Spargel-Ziegenkäse-Frittata: Blitzrezept für jede Gelegenheit

Die Mittagspause ist oft kürzer als man denkt. Vor allem, wenn man sich etwas frisch gekochtes zum Lunch gönnen möchte. Zum Glück gibt es aber genug Blitzrezepte, die so schnell zubereitet sind, dass sogar noch genug Zeit bleibt, um in Ruhe zu essen. Jetzt zur Spargelsaison schmeckt eine Spargel-Ziegenkäse-Frittata als leichte Mahlzeit zum Mittag besonders gut. Zubereitet ist sie außerdem in nur 30 Minuten.

Perfekt fürs Mittagessen: Spargel-Ziegenkäse-Frittata

Ein Vorteil des Arbeitens im Homeoffice ist, man kann sich in der Pause frisch etwas zum Mittagessen kochen und muss nicht mal eben etwas vom Bäcker um die Ecke holen oder ein lauwarm aufgewärmtes Gericht aus der Tupperdose essen. Frisch gekocht schmeckt eben einfach am besten und noch besser, wenn die Zubereitung auch noch schnell geht. Hier kommt unser heutiges Rezept ins Spiel: eine Spargel-Ziegenkäse-Frittata. Die schmeckt gleich doppelt gut: zum einen, weil sie gerade einmal eine halbe Stunde braucht, bis sie auf dem Tisch steht und zum anderem, weil wir unsere aktuelle Lieblingszutat Spargel genießen können. Wenn das mal nicht nach einer kulinarischen Win-win-Situation klingt?

Die Spargel-Ziegenkäse-Frittata besteht aus nur wenigen Zutaten. Die Hauptrolle spielen aber Eier, Ziegenkäse und der Spargel. Zusätzlich brauchst du noch etwas Milch, um den Eiern eine cremigere Note zu verpassen, eine Zwiebel und Gewürze sowie Olivenöl zum Anbraten. Zuerst dünstest du die Zwiebel an, danach kommt der grüne, in kleine Stücke geschnittene Spargel mit dazu.

Während der kurz brutzelt, verquirlst du die Eier mit Milch und den Gewürzen und gießt alles in die Pfanne über das Gemüse. Lass die Masse kurz stocken und stell die Pfanne dann in den Ofen, damit die Frittata dort ausbacken kann. In der Zwischenzeit deckst du schon mal den Tisch. Danach heißt es nur noch: genießen!

Natürlich schmeckt die Frittata nicht nur zum Mittag. Auch als Abendessen ist sie perfekt. Und bleibt etwas übrig, dann kannst du sie verpackt am nächsten Tag noch mit ins Büro nehmen und dir zum Lunch eine zweite Portion davon gönnen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf noch mehr Frittata-Leckereien? Hier kommt dein Nachschlag. Probiere auch mal diese Chips-Frittata oder eine Pasta-Frittata. Ebenfalls lecker: eine Sellerie-Frittata.

Spargel-Ziegenkäse-Frittata Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 ofenfeste Pfanne Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

1 kleine Schalotte

1 EL Olivenöl

6 Eier

2 EL Milch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskat

100 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Wasche den Spargel, entferne das untere holzige Ende und schneide ihn in ca. 3 cm lange Stücke.

Schäle die Schalotte und hacke sie fein.

Erhitze das Olivenöl in der ofenfesten Pfanne 🛒 bei mittlerer Hitze und dünste die Schalotte darin glasig. Gib dann den Spargel dazu und brate ihn etwa 5–6 Minuten, bis er leicht gebräunt aber noch bissfest ist.

Verquirle währenddessen die Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und einer Prise Muskat und heize den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vor.

Gieße die Eiermasse über den Spargel in die Pfanne. Reduziere die Hitze leicht und lass die Masse 2–3 Minuten stocken.

Verteile mit einem Löffel kleine Kleckse Ziegenfrischkäse gleichmäßig auf der Oberfläche.

Gib die Pfanne für weitere 10 Minuten in den vorgeheizten Ofen und lass die Frittata darin fertig garen.

Serviere sie danach noch warm zum Beispiel mit frischem Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.