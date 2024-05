Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola: würzig, köstlich, schnell

Nach einem langen Arbeitstag ist die Zeit oft begrenzt, aber der Hunger groß. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung: Aufläufe. Sie sind die Rettung für eine schnelle Küche. Alles, was du tun musst, ist, alle Zutaten in eine Form zu geben, und der Ofen übernimmt den Rest. Heute haben wir eines unserer Lieblingsgerichte im Programm: Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola. Dieser Auflauf ist köstlich, würzig und im Handumdrehen fertig. Also, ab an den Ofen und los geht’s!

Deftig-würziger Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola

Auflauf ist schon ein tolles Gericht. Er eignet sich gut, um Reste zu verwerten oder dafür, ein ohnehin bereits tolles Gericht noch besser zu machen. Auf unseren Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola trifft das Zweite zu. Klar, Pasta mit Gorgonzolasoße und knackigem Brokkoli wirkt wie eine super leckere Kombi. Aber das Ganze überbacken mit einer knusprigen Käseschicht? Das ist unschlagbar.

Gorgonzola ist ein italienischer Blauschimmelkäse, der für seine würzig-pikante, leicht süßliche Note bekannt ist. Durch ebendiese passt er hervorragend zu einem mild-nussigen Gemüse wie dem Brokkoli. Die Kombination dieser beiden Zutaten unseres Nudelauflaufs mit Brokkoli und Gorgonzola bringt dir ein Gericht auf den Teller, das zwar würzig, aber geschmacklich perfekt ausbalanciert ist.

Wir verwenden für diesen Auflauf Rigatoni, die sich durch ihre geriffelte Oberfläche besonders gut mit der Gorgonzolasoße verbinden. Natürlich kannst du auch andere Pasta, wie zum Beispiel Penne oder Fusilli, verwenden. Stelle nur sicher, dass du diese nicht komplett gar kochst, bevor du sie in den Ofen schiebst, sonst wird der Auflauf matschig. Koche sie am besten gerade so al dente.

Ein bisschen Vorbereitung braucht es für diesen leckeren Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola: Nudeln und Brokkoli vorkochen und eine Käsesoße vorbereiten. Aber das ist schnell erledigt und dann kommt der herrliche Moment, in dem du das Ganze in den Ofen schiebst und einfach mal für 15 Minuten die Beine hochlegen kannst. Wir wünschen guten Appetit!

