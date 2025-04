Dieser Nudelauflauf nach Elsässer Art ist einfach lecker

Koche die Makkaroni in gesalzenem Wasser al dente. Gieße sie dann ab.

Schneide währenddessen den Speck in Würfel und die Zwiebel in Halbringe.

