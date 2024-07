Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella: leckerer Feierabend-Klassiker

Ich liebe Nudelaufläufe. Als Kind gehörten sie zu meinem Leibgerichten. Pasta, Soße und Käse in einer Auflaufform machten mich glücklich. Auch heute schiebe ich gern einen Auflauf mit den italienischen Teigwaren in den Ofen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella? Wir du den zubereiten kannst, erfährst du, wenn du weiter liest.

Heißer Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella: Ofenglück

Nudeln gehen einfach immer. Man kann sie mit einer Soße servieren oder überbacken aus dem Ofen. Heute gibt’s deshalb einen Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella. Der Aufwand für dessen Zubereitung hält sich glücklicherweise in Grenzen, sodass am Ende mehr Zeig für den Genuss bleibt.

Am besten kochst du die Pasta schon einmal kurz vor, damit der Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella später nicht zu lange im Ofen bleiben muss. Derweil hast du ausreichend Zeit, um die Tomaten, die Zwiebel, den Knoblauch und den Mozzarella klein schneiden kannst. Zwiebeln und Knobi werden anschließend angeschwitzt. Nach und nach kommen danach die restlichen Zutaten für die Soße in den Topf.

Tipp: Du kannst etwas Nudelwasser zur Soße geben, wenn du die Konsistenz und Menge anpassen möchtest.

Nun wandern alle Zutaten gemeinsam in eine Auflaufform: zuerst die Nudeln, dann die Soße und schließlich die Tomaten und der Käse. Endlich geht’s in den Ofen. Brutzelt der Nudelauflauf mit Tomaten und Mozzarella in der Röhre, zieht ein verführerischer Duft durch die Küche und von dort in die anderen Zimmer. Nach und nach werden die Mitessenden davon angelockt und die Vorfreude auf den ersten Bissen steigt. Oh, schmeckt der gut!

Du hast Lust auf weitere Ofengerichte mit Pasta? Dann solltest du unbedingt diese Ofen-Makkaroni alla Mamma nachkochen. Richtig lecker sind außerdem US-amerikanische Mac’n’Cheese mit Spinat. Dieses Nudel-Schinken-Gratin kannst du ganz ohne Tütensoße zubereiten. Und wenn’s man schnell gehen muss, ist unser Nudelauflauf mit Lachs die richtige Wahl.